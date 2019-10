Ligabue: “Piccola stella, trova il tuo cielo”. La dedica commovente ad Elisa Pomarelli uccisa a Piacenza

L’omicidio di Elisa Pomarelli ha lasciato l’Italia senza parole. Ora il cantante Ligabue risponde all’appello della sorella di Elisa e le scrive una lettera per dedicarle una delle sue canzoni preferite.

La giovane Elisa Pomarelli, 28enne bella e piena di vita, è stata uccisa dal suo amico Massimo Sebastiani, il 25 agosto a Campogrande di Carpaneto in provincia di Piacenza.

La sua storia ha commosso tutti perché nessuno poteva immaginare che una ragazza così solare ed amata potesse trovare la morte in un modo così orribile e senza motivo.

Per settimane le ricerche e gli appelli della famiglia e della sorella in particolare sono stati su tutti i giornali e social, fino al triste ritrovamento.

Proprio la sorella di Elisa, Debora Pomarelli, aveva inviato una lettera con una richiesta molto dolce e particolare al cantante emiliano Ligabue.

Come riporta il quotidiano Libertà infatti, Debora ha scritto al rocker :

“Ti scrivo questa lettera per chiederti un regalo per me e indirettamente per mia sorella Elisa.”

“Vorrei che tu facessi un video per lei in cui le parlassi e le cantassi la nostra canzone”