Lievito, i supermercati Esselunga razionano i lotti in vendita

I supermercati Esselunga hanno deciso di razionare il lievito in vendita: mossa commerciale o c’è dell’altro?

Durante il lockdown italiano le scorte di lievito sono state vendute in un attimo. Perché adesso la Esselunga raziona i lotti in vendita?

Esselunga raziona i lotti di lievito

Sembra quasi di essere tornati indietro di qualche mese quando, durante il lockdown, questo è stato l’ingrediente più venduto agli utenti finali. Ora emerge che i supermercati Esselunga abbiano imposto una vendita dello stesso di non più di tre unità a cliente.

La prova è stata fatta sullo shop online – come si evince da Dissapore – e mentre tutti gli altri prodotti sono stati messi all’interno del carrello virtuale in quantità illimitate, per questo ingrediente base emergono delle limitazioni.

Infatti ogni persona può acquistarne solo tre unità. Se si cerca di metterne una in più, il pop up del sito si apre e avverte che questo non sia assolutamente possibile.

Il lievito manca in tutta Italia?

Una immagine che riporta inevitabilmente ai mesi di lockdown, quando spopolavano meme e richieste spropositate sui social e all’interno dei supermercati su questo ingrediente introvabile. Ma oggi, come mai una catena di supermercati ha posto un limite di acquisto? Forse per non esaurire le scorte e fare in modo che tutti possano averlo?

Le ipotesi sono tantissime ed è vero che la gente potrebbe iniziare a fare nuovamente scorta per il timore di una nuova chiusura, essendo oggi i casi da Covid aumentati. Non solo, l’obbligo delle mascherine potrebbe anche portare gli italiani ad uscire meno di casa e – visto l’arrivo della stagione fredda – magari prepararsi qualcosa di buono a casa.

Comunque sia, se si prova a fare la spesa online sul sito ufficiale del supermercato si noterà questa limitazione e non si potranno acquistare più di tre unità a cliente.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”