Lidia Schillaci ‘Sempre stanca, così ho scoperto la malattia’: dopo Tale Quale la confessione

Tale e Quale Show, Lidia Schilliaci una delle protagoniste del programma su Rai 1 ha rivelato il suo problema di salute e ha lasciato tutti senza parole

È una delle protagoniste del programma di Carlo Conti Tale e Quale show la bellissima Lidia Schillaci che si è raccontata a 360° in un intervista a Ok Salute.

Lidia Schillaci “Ero stanca e ho scoperto la malattia”

La bravissima Lidia Schillaci concorrente di Tale e Quale Show fa ancora parlare di lei, non solo per le sue straordinarie performance,ma anche per una strana intervista rilasciata a Ok Salute. La donna secondo quanto riportato dal settimanale,avrebbe confessato di aver scoperto che qualcosa nel suo corpo non andava come doveva.

La giovane Lidia infatti ha parlato di un argomento molto delicato che ha cambiato totalmente la sua vita. La concorrente di Tale e Quale SHow infatti ha rivelato che all’età di circa 30 anni ha scoperto di essere celiaca. La donna è venuta a conoscenza di questa malattia con diversi controlli e analisi che hanno rivelato che fosse proprio la celiachi a renderla sempre stanca e debilitata.

La Schillaci e il racconto a Ok Salute

La cantante come ha confessato al settimanale avrebbe scoperto il tutto dopo diversi controlli ed esami ospedalieri che le hanno successivamente rivelato che la sua stanchezza era dovuta alla celiachia. La scoperta della malattia ha cambiato totalmente la vita di Lidia che oggi si trova costretta, quando si sposta in diverse città di Italia, di informarsi sui locali che cucinano cibi per celiaci per non incorrere a conseguenze gravi

“Non riuscivo a perdere quei chiletti che avevo messo su, mi sentivo sempre gonfia e la stanchezza non mi dava tregua, oltre a tutta una serie di complicazioni di tipo femminile, a partire da dolori fortissimi durante il ciclo”

Oggi la giovane Lidia sembra stare bene, mangia infatti alimenti senza glutine, come il riso, verdure carne e pesce. Pare infatti che oggi la cantante segua una dieta specifica per questa malattia e confessa che all’inizio è stata molto dura.

“La celiachia si combatte a tavola. C’è il rischio che la richiesta di piatti gluten free venga presa sottogamba, dato che oggi i piatti senza glutine sono diventati una moda anche per chi non è celiaco”.

Un problema, quello di Lidia, che accomuna sicuramente tantissime persone che purtroppo devono prestare maggior attenzione al cibo che assumono.