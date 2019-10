Lidia Schillaci, chi è la cantautrice: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Lidia Schillaci? La bravissima cantautrice, attualmente tra i protagonisti del talent show Rai Tale e Quale Show

Scopriamo di più sulla talentuosissima Lidia Schillaci, che si sta facendo notare nel corso della gara di Tale e Quale Show.

Chi è Lidia Schillaci

Nasce a Palermo, il 28 marzo del 1984, ma cresce a Castellammare del Golfo.

Il suo percorso in ambito musicale inizia con il conservatorio di Trapani, dove per 5 anni studia pianoforte. Dal 1996 si dedica al canto, prima sempre al conservatorio e poi al Brass Group di Palermo.

Studia canto jazz, dopo di che si dedica all’interpretazione abbinata al canto e inizia le sue collaborazioni con artisti del calibro di Eros Ramazzotti.

Nel 2007 segue Max Pezzali come corista del suo tour. Successivamente scrive alcune colonne sonore, come quelle del film “Sbirri” con Raoul Bova e della serie tv in onda su canale 5 “Non smettere di sognare”.

Quando inizia a utilizzare Periscope, viene notata da molte personalità estere, che decidono di dedicarle alcune interviste. Canta per diverse radio e per differenti programmi televisivi come Quelli che il calcio. Nel 2015 viene invitata dall’astronauta Samantha Cristoforetti a cantare presso il Festival della luce.

Nel 2019, Lidia diventa nota al grande pubblico per la partecipazione al talent show di Rai 1, Tale e quale show, dove interpreta numerosi artisti del mondo dello spettacolo.

Vita privata e curiosità

Qualche mese fa, durante un’intervista andata in onda nel programma Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, la giovane ha svelato qualche dettaglio sull’identità del fidanzato.

Si tratterebbe di un ragazzo di Roma, probabilmente un istruttore di Ballando con Le stelle, programma al quale ha partecipato come cantante della band, chiamato Luca Favilla.

I contatti tra i due si sono palesati anche in una foto di Instagram, nella quale il giovane ha inserito Lidia come fotografa.