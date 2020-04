‘Un gesto allucinante’, Licia Nunez sbalordisce tutti dopo l’uscita dal GF Vip

Dopo l’eliminazione dal ‘GF Vip 4’, Licia Nunez ha compiuto un gesto inimmaginabile. L’attrice pugliese ha mandato in visibilio i telespettatori, che hanno apprezzato la sua grande signorilità.

Lo facciamo più volte al giorno, talvolta istintivamente, senza attribuire molta importanza. Eppure è un gesto che racchiude in sé un significato profondo, simbolo della riappacificazione per eccellenza. Stiamo parlando dell’abbraccio.

Nell’ultima puntata del reality Grande Fratello Vip 4, andata in onda mercoledì 1 aprile, la concorrente Licia Nunez ha spiazzato tutti, conduttore compreso, lasciandoci di princisbecco. Un gesto inaspettato, fuori da ogni previsione.

Il gesto inverosimile di Licia Nunez

Dopo il verdetto del televoto e poco prima di abbandonare definitivamente la casa del GF Vip 4, l’attrice pugliese non ha agito coerentemente ed è andata controcorrente. Licia Nunez ha abbracciato la sua acerrima nemica, ovvero Antonella Elia.

Dando un abbraccio all’indomabile 56enne torinese, Licia Nunez non ha soltanto seppellito l’ascia di guerra, ma ha dato dimostrazione di essere una brava giocatrice, che sa accettare le sconfitte senza rammarico e risentimento. Un gesto che dovrebbe apparire prezioso, data l’ostilità esistente tra le due coinquiline.

Il conduttore, l’opinionista e i telespettatori hanno colto l’attimo fuggente di questo raro abbraccio e non se lo sono fatti scappare. Una riappacificazione temporanea e soltanto apparente? Non ci è dato sapere se Antonella Elia abbia apprezzato e colto il segnale alto del gesto di Licia.

La reazione dei telespettatori

Sperando che nei prossimi giorni le due donne non si ritrovino a litigare in altre popolari trasmissioni televisive di Canale 5, al momento attuale i loro vecchi dissapori sembrano esser sopiti. Tuttavia, la riappacificazione tra Antonella Elia e Licia Nunez non ha convinto il pubblico sovrano. Sui social network si ipotizza possa trattarsi di una pace fredda e forzata, simulata per necessità televisive.