Licia Colò cacciata all’improvviso dalla Rai: la conduttrice rompe il silenzio

La celebre conduttrice ha concesso un’intervista e rompe il silenzio: svela il motivo per cui è stata messa fuori dalla Rai.

Licia Colò è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, per il suo carisma e la sua semplicità.

Nota al pubblico per aver condotto il celebre programma di Rai 3 ‘Alle falde del Kilimangiaro’, da sempre, si è battuta per la salvaguardia dell’ambiente e per la difesa dei diritti degli animali.

Lontana da tempo dal piccolo schermo presto ritornerà alla conduzione di una nuova trasmissione tutta sua Eden – Un pianeta da salvare in onda su La 7.

Di recente la presentatrice amante dei viaggi e della scoperta, ha concesso alla nota testata, il Messaggero, un’intervista nella quale ha rivelato a distanza di anni i motivi per i quali la Rai anni fa l’avrebbe cacciata. Scopriamo tutti i dettagli.

Licia Colò svela perchè è stata cacciata dalla Rai

Nel parlare di pregi e difetti, la divulgatrice veneta ha confessato di avere un ‘caratteraccio’, tuttavia tra le sue più grandi virtù c’è la trasparenza caratteristica che a quanto pare non è stata apprezzata in ambito Rai, pagando per questo un prezzo altissimo:

‘mi hanno cacciata dalla Rai. Del resto se trovi persone che non apprezzano la tua trasparenza poi ne paghi il prezzo’

poi, quasi rimproverando se stessa:

‘Con il senno di poi, posso dire di non essere stata molto furba’

ha rivelato con amarezza. Come ricorderete la conduttrice veneta fu cacciata dalla Rai lo scorso 2014 a seguito di alcune incomprensioni avute con il Direttore di Rai 3, Adrea Vianello.

Successivamente, anche se per pochissimo fece ritorno nel 2018 con una nuova trasmissione su Rai 2, Niagara – Quando la natura fa spettacolo.

Quando Licia Colò ritorna in Tv: anticipazioni sulla prima puntata

La nuova stagione di Eden – Un pianeta da salvare, verrà trasmessa a partire da Sabato 9 Gennaio in prima serata su La7.

Licia Colò al Messaggero si dice entusiasta, e ringrazia l’emittente che ‘fa intrattenimento il sabato sera parlando del valore di un albero o della bellezza dell’acqua pulita’.

E ancora parlando delle riprese ha rivelato la difficoltà avute nel corso delle registrazioni a causa delle restrizioni anti-Covid:

‘è stato molto difficile, anche se abbiamo una troupe ridotta rispetto a quelle di Alberto Angela o Roberto Giacobbo’

e ancora:

‘Viaggiare era complicato anche per noi, quindi inquirenti questa edizione abbiamo dato più spazio all’Italia: abbiamo fatto di necessità virtù’

ha detto Licia Colò, lasciandosi sfuggire qualche anticipazione sulla prima puntata del programma.

La prima puntata, ha concluso sull’argomento la conduttrice, sarà dedicata alle suggestive Grotte di Postumia, in Slovenia, ‘un luogo bellissimo interamente creato dall’acqua’.