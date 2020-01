Libia, incontro positivo tra Conte e Serraj: “Doveroso fermare il conflitto”

Conte e Sarraj sono stati concordi sul fatto che Haftar si ritiri.

Dopo l’incontro tra Conte e Sarraj, il premier ha affermato che l’opzione politica è l’unica che possa permettere alla Libia di poter ottenere benessere e prosperità. La Libia è diventata una polveriera ed il cessate il fuoco è estremamente necessario al fine di evitare ripercussioni.

Il ruolo dell’Italia sarà quello di essere coerente e lineare ma, soprattutto, coinvolgere ancora di più l’Unione Europea. L’intervento dell’Ue è necessario a mo di garanzia.

Come si legge su TgCom24, Conte ha affermato:

“stiamo lavorando costantemente, in coordinamento con il ministro Di Maio, per l’obiettivo immediato del cessate il fuoco e per indirizzare il conflitto verso una soluzione politica. Abbiamo rappresentato con forza questa posizione anche al generale Haftar, al quale ho espresso tutta la mia costernazione per l’attacco del 4 gennaio a Tripoli all’accademia militare. Posso garantire che l’Italia continuerà a lavorare in modo convinto e determinato a sostegno del popolo libico, per offrire tutte le garanzie per un futuro di pace, stabilità e benessere”.