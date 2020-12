Liberati i pescatori italiani prigionieri in Libia: tra poche ore torneranno in...

La prigionia dei pescatori italiani in Libia è durata ben 108 giorni. L’Aise ed il corpo diplomatico italiano sono state al lavoro per farli ritornare in Italia.

Circa la liberazione dei pescatori italiani in Libia non sono mancate le polemiche, come quelle di Salvini.

Già in volo alla volta dell’Italia

I pescatori italiani sequestrati in Libia sono finalmente liberi dopo 108 giorni di prigionia.

Per liberare gli uomini hanno lavorato in modo congiunto, sia l’Aise (intelligence esterna italiana) che un consistente corpo diplomatico.

La loro liberazione era già stata preannunciata dall’armatore della Medinea, Marco Marrone, con grande commozione.

La dichiarazione è avvenuta nel corso di una trasmissione radiofonica a Radio Capital. Marrone aveva la voce rotta dal pianto.

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono volati personalmente in Libia per far rimpatriare i pescatori sequestrati. Conte, sulla sua pagina Facebook ha scritto: