Libellule, la mossa curiosa delle femmine per non accoppiarsi

Una curiosità in arrivo dal mondo degli insetti: le libellule femmina se non gradiscono la corte di un maschio si fingono morte schiantandosi al suolo.

La natura alle volte ci riserva delle sorprese, come ad esempio il comportamento delle libellule femmina, che se non gradiscono la corte di un maschio si fingono morte per liberarsene. Durante un inseguimento del pretendente non gradito, si schiantano a terra e si fingono morte.

I curiosi comportamenti della libellula

Questa fuga dall’accoppiamento è stato oggetto di studio del ricercatore Rassim Khelifa dell’Università di Zurigo, che ha osservato una specie particolare di libellula il cui nome scientifico è Aeshna juncea, nota anche con il nome di dragone alpino.

La libellula è un insetto che possiamo trovare in quasi ogni parte del mondo. Predilige gli ambienti umidi in Europa, America ed Asia. Quando arriva il momento dell’accoppiamento, le femmine volano verso gli stagni cercando un partner che soddisfi i loro gusti. Le femmine volano in zona e vengono quindi inseguite e corteggiate dai maschi. Dopo l’accoppiamento, la femmina di libellula depone e cura le uova fino alla schiusa.

In questo frangente mentre la femmina accudisce le uova abbiamo il comportamento curioso di cui abbiamo parlato. Le femmine per evitare che il loro sistema riproduttivo si danneggi, evitano nuovi accoppiamenti fingendosi morte.

Khelifa ha potuto vedere questo comportamento, analizzando 31 esemplari di libellula. Ha trovato questo comportamento in 27 femmine e 21 sono riuscite ad evitare l’accoppiamento riuscendo perfettamente nel loro inganno. Il maschio si accerta che la femmina non sia morta, volandole intorno per qualche minuto per poi allontanarsi in cerca di altri esemplari. Quando questo accade la femmina riprende il volo.

S’ipotizza che sia un comportamento di auto tutela. Le femmine di libellula fanno questa sceneggiata per proteggersi, avendo così una vita più lunga che permetterà loro di mettere al mondo una prole più numerosa.