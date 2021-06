Tutto su Alex Belli: dal divorzio alle prossime nozze, da L’Isola dei Famosi a Temptation Island

Scopriamone tutto su Alex Belli, l’attore presto sposo della fidanzata Delia Duran, con la quale aveva partecipato a Temptation Island Vip.

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su Alex Belli, in particolare sulla sua vita professionale e su quella privata.

Chi è Alex Belli

Nasce a Parma il 22 dicembre 1982. Il suo vero nome è Alessandro Gabelli.

Dopo aver portato a termine gli studi, Alex inizia la sua carriera da modello, sfilando per numerosi brand di moda.

Alla carriera di modello si affianca quella di attore: recita in Centovetrine, Sacrificio D’Amore, Furore – Il vento della speranza 2.

Nel 2015 partecipa come concorrente al reality show L’Isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.

Nel 2021 è tra gli ospiti della trasmissione Game of Games.

Vita privata e curiosità

Nel 2013 convola a nozze con la modella Katarina Raniakova, con cui rompe nel 2017.

Sempre nel 2017 inizia una relazione con l’indossatrice Mila Suarez, rapporto che giunge al termine nel 2019. Nel 2019, intraprende una relazione con la modella e attrice Delia Duran, con la quale partecipa a Temptation Island Vip 2.

Nel 2021 arriva l’annuncio che la coppia convolerà presto a nozze.

Delia Duran è una bellissima influencer venezuelana, che, nel corso della sua gioventù, studia marketing, con il sogno di intraprendere una carriera da manager. Successivamente, i suoi piani cambiano e inizia a studiare recitazione: oggi è modella e attrice.

Recita per alcune soap opere in Venezuela, dopo di che, nel periodo successivo al suo trasferimento in Italia, nel 2017, Delia riesce a ottenere il ruolo di Elena ne Il bello delle donne – Alcuni anni dopo, debuttando nella televisione italiana.

Sempre nel 2017 è nel cast principale de L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo, interpretando Michela nelle prime tre puntate della serie. Nel 2018 è nel cast di Furore – Capitolo secondo.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna alla coppia!