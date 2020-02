Lewis Pugh è uno straordinario nuotatore, che vuole sensibilizzarci nuotando in costume tra i ghiacciai che si stanno sciogliendo nell’Antartide.

Lewis Pugh desidera sensibilizzarci riguardo i cambiamenti climatici, nuotando tra i ghiacci che si stanno sciogliendo a causa del riscaldamento globale. Lo fa nuotando in laghi ghiacciati, nati sulle calotte e sulla superficie dei ghiacciai dell’Antartide. Il 23 gennaio 2020 Lewis è stato il primo che ha nuotato in tutti i laghi supraglaciali, secondo il censimento degli studiosi si tratta di 65.000 specchi d’acqua in Antartide.

Chi è Lewis Pugh?

Lewis William Gordon Pugh è un atleta britannico e sudafricano, che punta a farci capire quanto sia reale il riscaldamento globale. Per la sua opera è stato ribattezzato Difensore dell’Oceano. Oltre ad aver nuotato in tutti i laghi supraglaciali, l’ha fatto anche nel mare dell’Antartide. Lewis indossa costume, cuffia, occhialetti come da regolamento della Channel Swimming Association e si tuffa facendo una nuotata di circa 10 minuti a zero gradi Celsius tra i canali e i tunnel del ghiacciaio.

Le sue imprese

Lewis Pugh è un nuotatore estremo e come abbiamo detto ha nuotato nei 65.000 laghi supraglaciali e anche in un tunnel scavato dall’acqua derivante dalllo scioglimento

Nel 2007 è stato il primo ad aver nuotato per un chilometro al polo nord geografico, impiegando solamente 18 minuti e 50 secondi, in acqua alla temperatura di -1,7 °C. Nel 2010 ha nuotato in un lago glaciale sull’Everest, sempre per far notare lo scioglimento del ghiacciaio himalayano, che portano a grandi difficoltà nell’approvvigionare acqua. Lewis è stato nominato Young Global Leader dal World Economic Forum mentre nel 2013 le Nazioni Unite lo hanno nominato primo Patron degli Oceani delle Nazioni Unite .

Nel 2016 con la sua squadra, è riuscito a far creare la più grande riserva marina al largo dell’Antartide nel Mare di Ross. Ha fatto dialogare e mediato tra i governi per arrivare agli accordi finali, ricevendo il soprannome Speedo Diplomacy. Nel 2018 Lewis ha attraversato a nuoto la Manica.