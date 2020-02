Levante, chi è la cantante a Sanremo 2020: carriera, vita privata, marito

Chi è Levante, la nota cantante italiana, originaria di Catania, tra i concorrenti della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus

Scopriamo tutti i segreti di Levante, la celebre cantautrice impegnata a esibirsi sul palco dell’Ariston per concorrere alla vittoria del Festival della canzone italiana.

Chi è Levante

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, nasce a Caltagirone, il 23 maggio del 1987, e fino ai 14 anni vive a Palagonia, dopo di che si trasferisce a Torino nel 2001.

Sin da piccola coltiva la passione per la musica, e il suo primo album, intitolato Manuale distruzione, arriva nel 2014. Inizia il suo tour in giro per l’Italia, dopo di che pubblica altri album, uno nel 2015, intitolato Abbi cura di te e uno nel 2017 anticipato dal singolo Non me ne frega niente e intitolato Nel caos di stanze stupefacenti.

Sempre nello stesso anno partecipa all’undicesima edizione del talent show X Factor in qualità di giudice, assieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi.

Tra i sue brani più famosi, si ricordano, oltre a “Non me ne frega niente”, Pezzo di me e Gesù Cristo sono io.

Nel 2019 esce il suo nuovo album, chiamato Magmamemoria, mentre nel 2020 partecipa alla 70esima edizione del Festival di Sanremo come concorrente in gara tra i big.

Ex marito, ex fidanzato, vita privata

Per quanto riguarda la vita sentimentale della cantante, sono due i partner noti, che fanno parte come lei del mondo della musica.

Il primo ex della cantante è Simone Cogo, in arte Bob Rifo, membro della band The Bloody Beetroots. I due si sono sposati nel 2015, ma si sono lasciati nel 2017.

Nel 2017 inizia una relazione con Antonio Diodato, anche lui cantante affermato, ma la loro storia si conclude nel 2019.

Non è chiaro se oggi la cantante sia fidanzata, anche se nel corso di un’intervista a Le Iene ha espresso un forte apprezzamento per Cesare Cremonini.