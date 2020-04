Leucemia, addio Elisa: persa la battaglia a soli 5 anni

La leucemia ha ucciso la piccola Elisa di soli cinque anni e mezzo. La bambina era di Azzano Decimo e lottava con la malattia da tutta la vita.

Una forma rara di leucemia ha stroncato Elisa i cui genitori sono distrutti e si sentono morti dentro.

Una forma rara di leucemia

Elisa Pardini di cinque anni, ha lottato per quasi tutta la sua breve vita contro la leucemia. La piccola di Azzano Decimo non ce l’ha fatta. La morte è avvenuta al Bambino Gesù di Roma dove aspettava un trapianto da molto tempo. Soltanto negli ultimi giorni, le condizioni di Elisa sono peggiorate. Sono stati i genitori a comunicare la notizia della morte della figlia, attraverso un post su Facebook. Come si legge su Fanpage, sul post di coniugi scrivevano:

“Elisa il nostro cucciolo ci ha lasciati soli… è morta…e io e Sabina con lei…27/06/2014-09/04/2020…”

Un trapianto che non è mai arrivato

I genitori di Elisa, Fabio e Sabrina, avevano lasciato Pordenone due anni fa per trasferirsi a Roma dove la piccola avrebbe potuto ricevere le cure nel reparto oncologico infantile dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. A seguirla durante questi anni, è stata la squadra di medici capitanata dal dottor Franco Locatelli.

La leucemia che aveva colpito la bambina era davvero molto rara se si considera che colpisce soltanto un bimbo su un milione. La bimba era in attesa di un donatore di midollo osseo. L’unica cosa che l’avrebbe salvata, infatti, sarebbe stata proprio il trapianto. In effetti, grazie ai social e alla diffusione della storia della piccola sui media, i potenziali donatori al vaglio erano diversi. Un trapianto che, purtroppo, non è mai arrivato.