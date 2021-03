Omicidio Ilenia Fabbri, la lettera di Nanni alla figlia: “Ho commesso un errore e dovrò pagare”

Tesi che invece ha del tutto smentito Pierluigi Barbieri, il 53enne che ha inflitto la coltellata mortale ad Ilenia Fabbri all’alba del 6 febbraio scorso.

è così che Claudio Nanni esordisce nella lunga lettera scritta dal carcere per la figlia Arianna, 21 anni.

L’uomo è accusato di essere il mandante del delitto di Faenza, avvenuto il 6 febbraio scorso.

Il 53enne avrebbe assoldato Pierluigi Barbieri, amico di vecchia data, per uccidere Ilenia Fabbri, sua ex moglie.

Nanni gli avrebbe fornito le chiavi di casa della vittima e gli avrebbe promesso 20mila euro ed un’auto.

Barbieri ha confessato di aver ucciso Ilenia, ma Nanni continua a negare che l’intento fosse quello di uccidere la donna.

L’uomo, in carcere con l’accusa di omicidio volontario, aggravato da motivi abietti, sostiene che avrebbe solo voluto spaventare la donna, non pianificarne il delitto.

“Il non poterti più vedere o per anni o per sempre, per quanto ti amo, in questo momento non mi dà la forza di vivere più. In più dovresti provare odio nei miei confronti e questo mi butta ancora più giù. Per questo provo vergogna nel parlare e farmi vedere da tutti, ma soprattutto da te. Non ci sono parole per chiederti scusa e penso che la cosa migliore sia scomparire”