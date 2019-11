L’Eredità, fiocco azzurro all’interno del programma, finalmente è nato il figlio dell’ex professoressa Francesca Fichera

Festeggiamenti all’interno del programma del bravissimo Flavio Insinna, in queste ore infatti è nato il bellissimo bambino della giovane ed ex professoressa de L’Eredità.

Francesca Fichera, finalmente è nato

Dopo lunghi mesi di attesa è nato finalmente il piccolo dell’Eredità, parliamo appunto del figlio di Francesca Fichera ex professoressa all’interno del programma. Il piccolo è nato dalla bellissima relazione tra Francesca e Filippo Volandri ex tennista. I due finalmente possono appendere il loro primo fiocco azzurro. A quanto pare però la giovane già aveva un figlio, una bellissim femminuccia, la piccola Emma di soli 2 anni. A comunicarlo è stata proprio la giovane che con un piccolo scatto sui social ha fatto innamorare i suoi fan. Lo scatto presenta la piccola e tenera mano del bambino insieme a quella della sua mamma. Una foto che ha ottenuto migliaia di like in pochissimo tempo.

Gli auguri dai vip per Francesca

La giovane sui social ha ricevuto migliaia di auguri da parte di diversi personaggi dello spettacolo e non solo. Anche tantissimi fan della ragazza hanno fatto gli auguri alla giovane e alla sua famiglia per questa bellissima nascita. Non sono venuti meno però gli auguri dei suoi amici vip, come Elisa D’ospina, Carolina Rey, Eleonora Arosio e tanti altri.

Un’emozione incredibile per tutti, sopratutto per i neo genitori che nonostante l’amore ancora non sono convolati a nozze. Ma per questo fortunatamente c’è tempo, nel frattempo i due si godono il loro piccolo batuffolo Edoardo tra le loro braccia.

Flavio non può che essere contente se un’ex volto del programma. Por