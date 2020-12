L’Eredità, Massimo fuori dal gioco dopo la bufera sull’irregolarità

Il conduttore dell’Eredità ha dovuto addio al campione Massimo Cannoletta finito fuori dal gioco dopo le rivelazioni sul gesto ‘irregolare’.

Una bruciante sconfitta che arriva però dopo una serie di vittorie che gli hanno permesso di guadagnarsi il titolo di campione più longevo dell’Eredità. Al suo posto un campione giovanissimo: un 22enne solesino.



Arrivano immediate le brutte notizie. In rete circola da alcune ore la news relativa alla sconfitta di Massimo a L’Eredità. Il programma di Flavio Insinna è registrato ed è per questo che tutto ciò che c’è da sapere arrivi prima sul web che sul piccolo schermo.

Massimo sconfitto all’Eredità: chi è il nuovo campione?

Doveva arrivare il momento dell’addio anche per Massimo Cannoletta. Il campione ha collezionato una vittoria dopo l’altro azzeccando ghigliottine difficilissime.

La dipartita si deve ad un giovanissimo campione che ha provato a prendere il suo posto riuscendo a vincere all’ultimo gioco al primo colpo. Solo qualche settimana fa, al settimanale Gente aveva rivelato:

“Se riesco a concentrarmi e a dare le risposte esatte lo devo a Insinna. Mi fa sentire a casa quando gioco, perciò ho la possibilità di lavorare a mente lucida. Se non fosse stato così probabilmente sarei stato eliminato già alla prima puntata”.

Il “Google vivente” lascia il programma quindi definitamente ma c’è comunque sempre la speranza di rivederlo in qualche puntata speciale dedicata interamente ai campioni.

Massimo sconfitto da Simone

Il 46 anni leccese, divulgatore in ambito storico e artistico, aveva conquistato il pubblico della trasmissione anche grazie alla sua ‘generosità’ che purtroppo l’ha portato anche a finire nella bufera per presunte irregolarità.

Il nuovo campione che ha destato già molta curiosità è Simone e viene da Solesino, Padova. Il 22enne si è aggiudicato 18.750 euro in gettoni d’oro. Simone ha però rischiato di vincere circa 150mila euro: è questa la cifra che è trascinato alla fine del gioco.

Sicuramente il fatto di aver preso il posto di un campione amatissimo non lo renderà simpatico a tutti, almeno per ora, ma sicuramente presto riuscirà a far breccia nel grande pubblico di RAI uno.