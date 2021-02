L’Eredità, spuntano genitali maschili: imbarazzo per Flavio Insinna

A L’Eredità può succedere qualsiasi cosa. Nelle ultime puntate Flavio Insinna è stato protagonista di un incidente molto bollente che non tutti hanno notato.

A volte l’emozione gioca brutti scherzi, Flavio Insinna questo lo sa bene ed è proprio per stemperare la tensione dei suoi concorrenti a L’Eredità che spesso usa l’ironia.

Come in ogni quiz, anche in questo non mancano gaffe bollenti. Quello che è accaduto su Rai uno è un vero e proprio disastro a luci rosse.

L’Eredità, sullo schermo genitali maschili: imbarazzo per Flavio Insinna

Il programma di Flavio Insinna è per tutta la famiglia. Di certo nessuno si aspettava che a L’Eredità emergesse in diretta una parola simile. In pratica, uno dei concorrenti, nelle ultimi puntate l’ha combinata grossa. Stiamo parlando di Andrea, che nel corso dello scontro diretto con Nicoletta, un’altra concorrente, ha dato una risposta non corretta.

Niente di grave sbagliare, ma il suo errore è diventato subito virale per un motivo speciale. Il suo gesto ha imbarazzato, Flavio Insinna e il pubblico a casa.

La parola con la “F” imbarazza tutti

Quando non viene subito la parola esatta, tanti concorrenti del game show, per non perdere tempo, le sparano a raffica. Ad Andrea, infatti, Flavio ha chiesto qual è la parola che definisce “un tipo di discorso scorrevole” che inizia con la “f”. Il concorrente ha pensato bene di rispondere: “Fallico, fallo”. Lasciando tutti senza parole.

Il conduttore, dopo una piccola esitazione, ha ironizzato:

“Siamo già su Blob”.

Andrea per fortuna non si è lasciato coinvolgere dall’imbarazzo e si è corretto rispondendo “fluido”, che in effetti era la parola giusta.

Il programma non è nuovo a questo tipo di gaffe, anzi. Quasi ogni giorno i concorrenti regalano vere e proprie perle che ovviamente diventano virali in poche ore soprattutto quando toccano argomenti che potremmo definire ‘caldi’.