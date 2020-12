Flavio Insinna confessa il suo vero amore: l’outing inaspettato dopo anni

Il conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna, ha destato tantissime curiosità circa la sua vita privata. In particolare un retroscena è diventato particolarmente virale nelle ultime ore. Ecco cosa è saltato fuori sul web.



È uno dei presentatori più seguiti del serale Rai Insinna: il conduttore romano è anche un attore molto bravo. Qualcuno lo ricorderà senz’altro nei panni del maresciallo Flavio Anceschi nella serie ‘Don Matteo’ e avendo recitato in altre fiction come ‘Don Bosco’.

La sua carriera da conduttore inizia proprio nel 2ì006 con il noto programma dei pacchi ‘Affari tuoi’ che gli ha dato più notorietà ma anche alcune beghe. Grazie a Don Matteo ha potuto vivere la bellezza di una città, quella di Gubbio, in tutte le sue sfaccettature. In una pagina Fb ha infatti elogiato la città con parole di grande stima:

“Gubbio per me è stata importantissima, e non solo dal punto di vista lavorativo. Li ho lasciato tantissimi amici e appena finiscono le restrizioni ci tornerò. Per me Gubbio è come Itaca per Ulisse, è casa“.