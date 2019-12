La letptina contribuisce alla perdita di peso? Facciamo chiarezza.

La leptina è un ormone che viene prodotto naturalmente nel tuo corpo.

I ricercatori stanno attualmente studiando come l’ormone possa aiutarti a perdere peso.

Molti dietisti desiderosi scelgono di assumere integratori di questo ormone o di seguire una dieta con tale ormone per facilitare la perdita di peso. Ma la scienza non supporta necessariamente queste pratiche.

Cos’è la Leptina?

Il tuo corpo produce molti ormoni che ti aiutano a mangiare la giusta quantità di cibo e mantenere un peso sano. La leptina è una di queste.

Si tratta di un ormone polipeptidico prodotto dalle cellule adipose (grasse) del corpo.

L’ormone invia segnali al cervello per ridurre l’assunzione di cibo e aumentare il dispendio energetico. Quando hai più grasso, produci più leptina.

Dopo che le cellule adipose producono leptina, viaggia attraverso il flusso sanguigno fino all’ipotalamo.

L’ipotalamo è la parte del tuo cervello che regola la fame, la sete, l’umore e molte altre funzioni fisiche.

Quando i recettori della leptina nell’ipotalamo interagiscono con l’ormone stesso, inviano segnali di sazietà al cervello che hai abbastanza energia (grasso) immagazzinata.

I negozi di energia sono depositi di grasso. L’ormone è il modo in cui il tuo corpo dice al tuo cervello che puoi smettere di mangiare perché hai tutta l’energia immagazzinata (grasso) di cui hai bisogno.

La leptina ha altre funzioni nel tuo corpo, ma la maggior parte delle persone a dieta e dei mangiatori sani sono più interessate alla leptina per dimagrire.

I ricercatori hanno iniziato a studiare la leptina negli anni ’90 e continuano a studiare i modi in cui l’ormone può aiutarti a perdere peso e mantenere i chili di troppo.

Leptina e obesità

Un’importante area di indagine che gli scienziati hanno studiato è la resistenza alla leptina.

Alcuni ricercatori ritengono che la resistenza a questo ormone sia il motivo per cui le persone obese hanno più difficoltà a mangiare di meno e a perdere peso.

Quindi, come funziona la resistenza alla leptina? I ricercatori non sono esattamente certi, ma sanno che i livelli di leptina sono più alti nelle persone obese.

Ma nonostante i livelli più alti dell’ormone, i segnali di sazietà non sembrano funzionare nello stesso modo in cui lavorano nelle persone più magre.

In breve, i messaggi che dicono al cervello di smettere di mangiare e di iniziare a bruciare più calorie non funzionano come dovrebbero anche se i livelli di leptina sono alti.

Ma l’idea della resistenza alla leptina è controversa perché gli scienziati non sanno esattamente come l’ormone interagisce con altri fattori.

Ci sono molti altri ormoni dell’appetito e della fame che svolgono un ruolo in ciò che si mangia e quanto si mangia.

I ricercatori sanno anche che ci sono altre cose che influenzano l’assunzione di cibo, come odori, sapori, abitudini, sistemi di ricompensa e persino tradizioni culturali.

Quindi non possono dire con certezza che la resistenza alla leptina provochi l’obesità.

Intergratori di leptina

Se stai cercando di perdere peso, hai sicuramente visto annunci di integratori di tale ormone online o su riviste.

Gli annunci sostengono di aiutarti ad aumentare i livelli di leptina o correggere la resistenza alla leptina. Ma queste pillole non contengono l’ormone.

La maggior parte delle pillole dimagranti contengono semplicemente ingredienti alla moda, come il tè verde o le fibre, che possono aiutarti a sentirti pieno o a bruciare più calorie.

Quindi dovresti provare un integratore di questo ormone per perdere peso?

Poiché i ricercatori non comprendono appieno la resistenza alla leptina, è improbabile che una società online l’abbia capito.

Se sospetti che i livelli di tale ormone siano bassi o che soffri di resistenza alla stessa, la cosa migliore da fare è parlare con il tuo medico di test ormonali o altri trattamenti per aiutarti a perdere peso.

La dieta delle leptine

Un’altra tendenza popolare è la dieta basata proprio su questo ormone. Gli scienziati hanno studiato diversi tipi di alimenti che potrebbero aiutarti a controllare l’ormone per perdere peso.

Ad esempio, uno studio ha dimostrato che una dieta povera di grassi e ricca di carboidrati ha aumentato i livelli di tale ormone più di una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati.

Ma non ci sono prove che una dieta specifica possa aiutarti a produrre la giusta quantità di ormone o a curare la resistenza alla leptina.

Alcuni esperti suggeriscono di apportare piccoli cambiamenti quotidiani di cibo e abitudini per aumentare tale ormone nel corpo.