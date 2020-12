Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi di nuovo insieme: l’annuncio inaspettato

Il regista e l’attrice, genitori della piccola Martina, di nuovo insieme dopo anni di attesa da parte dei fan.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni si sono riavvicinati, dopo un periodo di distacco durato anni.

La coppia si era messa insieme nel 2007 e nel 2010 era nata Martina. La rottura era poi arrivata nel 2014.

Entrambi si erano rifatti una vita lontano l’uno dall’altra, ma adesso Diva e Donna parla di un attesissimo riavvicinamento. I fan sono felicissimi, aspettavano una notizia simile da anni.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni di nuovo insieme

Il rapporto tra l’attrice Laura Torrisi e il regista Leonardo Pieraccioni è stato segnato da un amore importante e da un sodalizio artistico di grande rilievo.

Dopo il 2014, però, entrambe le relazioni, sia quella privata che quella professionale, sono cessate e i due si sono rifatti una vita separatamente.

Laura si era innamorata del pilota Luca Betti, mentre Leonardo era impegnato con Teresa. Entrambe le relazioni, però, risulterebbero archiviate.

I due adesso sono tornati single e chissà che possa esserci un ritorno di fiamma.

Nel frattempo, però, alcune indiscrezioni, vorrebbero Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi di nuovo insieme per un progetto importante, che vedrà la luce nel 2021.

Uniti in un progetto comune

Per anni, si vocifera che Pieraccioni avesse provato a collaborare con la madre di sua figlia. Avrebbe proposto alla Torrisi di prendere parte al film “Se son rose”, ma l’offerta sarebbe stata rifiutata dall’ex gieffina.

Adesso, invece, Laura avrebbe ceduto e avrebbe finalmente accettato di far parte del nuovo progetto in cantiere di Pieraccioni. La Torrisi, infatti, sarebbe la protagonista del suo nuovo film, come riportato da Diva e Donna. La pellicola dovrebbe uscire nel 2021.

Il film potrebbe essere per Laura un’opportunità per rilanciarsi nel settore cinematografico, dopo l’avventura ad Amici Celebrities, avvenuta lo scorso anno.