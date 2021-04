Leonardo Pieraccioni, tutte le curiosità: dall’identità della nuova fidanzata al volto inedito della figlia

Ecco alcune curiosità che avresti sempre voluto sapere sul favoloso regista e incredibile attore toscano, tra i più divertenti dello spettacolo italiano.

Conosciamo tutti Leonardo Pieraccioni, uno degli attori italiani di cui il nostro Paese può andare più fiero.

In pochi però conoscono tutte le curiosità più inedite su di lui. Scopriamole tutte quante insieme!

Chi è la nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Dopo la rottura con la bellissima Laura Torrisi, non si era più parlato della vita privata di Leonardo Pieraccioni.

In particolare nessuno sa se, dopo Laura, Leonardo si sia innamorato di un’altra donna.

Perlomeno fino ad adesso, visto che abbiamo scoperto che Pieraccioni potrebbe avere una nuova compagna.

Si tratta della 38enne Teresa Magni, bellissima e molto giovane.

Eccola:

Il volto della figlia dell’attore

In pochi hanno avuto l’occasione di vedere la bellissima figlia di Leonardo Pieraccioni, Martina.

La piccola è il frutto dell’amore tra l’incredibile regista toscano e l’ex compagna Laura Torrisi.

La coppia si è separata, ma l’amore nei confronti della piccola è rimasto intatto.

Leonardo Pieraccioni la adora. E’ davvero la luce dei suoi occhi!

Eccola:

L’incredibile amicizia con due vip famosi

Non tutti lo sanno, ma Leonardo Pieraccioni è molto amico di due personaggi dello spettacolo famosissimi.

Si tratta di due uomini davvero tanto conosciuti, simpatici come lui e originari della Toscana.

Stiamo parlando naturalmente di Giorgio Panariello e Carlo Conti, con i quali ha fondato il trio “Fratelli d’Italia” che ha riscosso molto successo nei teatri.

Non ci rimane che complimentarci con Leonardo Pieraccioni per la sua incredibile carriera e per la vita privata piena di gioie!