Leonardo Pieraccioni, chi è la compagna Teresa Magni: tale e quale all’ex Laura Torrisi

Chi è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni, vediamo tutti i dettagli relativi alla vita di Teresa Magni

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla fidanzata di Leonardo Pieraccioni, dalla differenza di età con l’attore alla vita precedente della donna, già madre di una figlia, la piccola Anna, fino ad arrivare al rapporto sentimentale iniziato già più di due anni fa!

Chi è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Si chiama Teresa Magni ed è molto più giovane dell’attore toscano. Non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è finita su tutte le riviste quando è stata beccata in compagnia dell’attore qualche tempo fa.

Eppure, la coppia starebbe insieme già da due anni o più. I due sono stati immortalati mentre si scambiavano alcune effusioni in giro per Firenze, con una certa complicità.

Chi è Teresa Magni

Non si conoscono molti dettagli relativi alla privata privata di Teresa Magni, in quanto non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo italiano.

La donna, infatti, ha acquisito maggiore notorietà proprio per la relazione con Leonardo Pieraccioni, con il quale starebbe da più di due anni.

La Magni ha anche i social privati, proprio per mantenere incolume la sua vita personale in compagnia dell’attore toscano.

Sarebbe nata a Firenze nel 1981 e avrebbe quindi sedici anni meno di Pieraccioni. In base ad alcune fonti, la donna avrebbe una grande passione per gli animali, in particolare per i cani.

Se Pieraccioni ha una figlia, Martina, nata nel 2010 dalla precedente relazione tra l’attore e l’attrice Laura Torrisi, anche la Magni è madre di una bambina: si chiama Anna ed è nata da una precedente relazione.

Alla Magni piacciono anche molto i tatuaggi e ha una passione smodata per lo sport. Secondo alcuni utenti sul web, la nuova fidanzata del celebre attore Leonardo Pieraccioni somiglierebbe in maniera impressionante a Laura Torrisi.