Leonardo: quando inizia e dove vederlo

In casa Rai si attende il varo della nuovissima ed attesa fiction dal titolo “Leonardo”. Il giorno della messa in onda del primo episodio sarà martedì 23 marzo mantenendo tale giorno anche per le successive puntate a cadenza settimanale.

La fiction è stata prodotta da Lux Vide che è riuscita ad operare le riprese in sicurezza anche nonostante la pandemia rinunciando alle oltre 200 comp

La miniserie sarà visibile in chiaro sulla Rai precisamente su Rai 1 a partire dalle 21.20. Per chi volesse la visione sarà possibile anche tramite la piattaforma streaming Rai Play dove, successivamente alla prima visione, resteranno visibili tutte le puntate.

Leonardo: trama e numero puntate

La nuovissima fiction è in realtà una mini serie e ad oggi la prima stagione conta 8nepisodi da circa 50 minuti l’uno. Numerose sono state le collaborazioni per realizzarla come riporta Super Guida Tv: Rai Fiction con Sony Pictures Television, France Television e Big Lights Production, Alfresco Pictures e RTVE.

La fiction racconterà della vita del personaggio più misterioso e conosciuto di tutti i tempi: Leonardo Da Vinci (1452-1519) ma non si fermerà al lato esteriore, la sua intelligenza ed il suo genio artistico prenderanno forma attraverso la storia di episodi contrastanti e della sua personalità tormentata.

Leonardo, figlio non legittimo del notaio toscano Piero cresce con i nonni ed a vent’anni decide di entrare come apprendista nella bottega di Andrea Del Verrocchio, amando l’arte, la tecnologia e la scienza.

Attraverso le puntate si conosceranno anche le opere del famoso artista, molti episodi infatti portano i nomi dei suoi quadri: “Ritratto di Ginevra de’ Benci”, “Adorazione dei Magi”, “Ultimil a Cena”, La Gioconda”.

ECCO IL TRAILER:

Leonardo, il cast d’eccezione

Il cast comprende attori di fama internazionale:

Aidan Turner : Leonardo da Vinci- il genio del Rinascimento

: Leonardo da Vinci- il genio del Rinascimento Giancarlo Giannini : Andrea del Verrocchio mastro della bottega dove entrerà come apprendista il giovane Leonardo

: Andrea del Verrocchio mastro della bottega dove entrerà come apprendista il giovane Leonardo Matilda De Angelis : Caterina da Cremona

: Caterina da Cremona James D’Arcy : Ludovico il Moro- mecenate e poi antagonista di Leonardo

: Ludovico il Moro- mecenate e poi antagonista di Leonardo Freddie Highmore : Stefano Girardi l’investigatore che indaga sul presunto avvelenamento di Caterina.

: Stefano Girardi l’investigatore che indaga sul presunto avvelenamento di Caterina. Robin Renucci: il padre di Leonardo.

La prima puntata: SPOILER trama

Martedì 23 marzo andranno in onda i primi due episodi della miniserie ambientati a Milano nel 1506.

Leonardo da Vinci viene arrestato poiché accusato dell’avvelenamento di Caterina Da Cremona. Leonardo si troverà a difendersi di fronte all’investigatore Stefano Giraldi e racconterà la prima volta che ha incontrato la giovane Caterina, nella bottega del Verrocchio.

Per non perdersi nemmeno una puntata della nuovissima fiction che promette di diventare il nuovo fenomeno televisivo del momento non resta che restare sintonizzati sulla Rai e continuare a seguirci per alte anticipazioni!