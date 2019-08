Leonardo DiCaprio, è la star di Hollywood che da sempre ha dato una grande importanza sul grande tema della salvaguardia del nostro pianeta.

Leonardo DiCaprio è uno degli attori più conosciuti al mondo. Lo ricordiamo per la sua brillante performance in Titanic, un film del 1997, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e fatto approdare anche sul grande schermo.

Leonardo DiCaprio: uomo, attore e oggi anche… ambientalista

È un professionista ingaggiato da registi del calibro di Quentin Tarantino e vanta un cachet di 25 milioni di dollari per ogni singolo film che mette in scena sulla base del suo estremo talento.

Eppure, Leonardo DiCaprio non è solo questo: è prima di tutto un uomo e, in quanto tale, conosce l’importanza di provvedere alla salvaguardia dell’ambiente.

La sua Leonardo DiCaprio Foundation è riuscita, grazie a varie iniziative degli organizzatori, a giungere a una cifra altissima pari a 38 milioni di dollari grazie ad un’asta di Christie’s.

Le opere d’arte, in questo caso, sono state davvero innumerevoli, a partire da Banksy, Andreas Gursky, Bharti Kher, Julian Schnabel, Richard Prince fino ad arrivare a Mark Ryden.

Il documentario di Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ha prodotto un documentario tramite il quale si evince tutto il suo impegno in quanto ambientalista convinto: Before The Flood, messo in piedi grazie all’ausilio del National Geographic e lui stesso come protagonista.

In tre anni di duro lavoro, Leonardo ha “esplorato” angoli incontaminati e non del nostro pianeta, mostrando davvero tutte le mutazioni del pianeta a causa del surriscaldamento globale. Inoltre, il documentario mostra anche dei possibili “trucchetti” che possiamo mettere in atto, nella vita di tutti i giorni, per preservare il pianeta.

Insomma, davvero un bel gesto da parte dell’attore verso il nostro globo terracqueo!