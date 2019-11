Che fine ha fatto Leon Cino? Ecco com’è oggi e cosa fa per vivere l’ex vincitore di Amici

Amici di Maria De Filippi, ecco che vita fa adesso l’ex ballerino Leon Cino dopo la vittoria del talent show in onda su Canale Cinque

Tra i tantissimi ballerini che negli anni hanno partecipato ad Amici, il noto programma televisivo diretto e condotto da Maria De Filippi, Leon Cino è sicuramente uno dei più amati e conosciuti dal pubblico. Il ragazzo, di origini Albanesi, ha partecipato all’edizione del 2003, arrivando in finale e conquistando il titolo di campione della sua stagione.

Ecco com’è oggi Leon Cino

Oltre ad essere stato uno dei pochissimi ballerini a riuscire a vincere un’edizione di Amici, Leon Cino è stato uno dei concorrenti più amati di tutti i tempi, apprezzato sia dalla critica che dal pubblico a casa.

A colpire i telespettatori, oltre alle eccezionali doti di ballerino ed alla tecnica impeccabile,fu anche la storia relazione con Samantha Fantauzzi, altra concorrente dello show della De Filippi. Ed è proprio in virtù di questa sua enorme popolarità tra i telespettatori che, dopo la stupenda vittoria nel programma, in tantissimi si sono chiesti quali sarebbero stati futuri impegni e programmi di Leon Cino.

Cosa fa oggi Leon Cino

Ed ancora oggi, nonostante sia trascorso tanto tempo dal 2003, sono molti i fans ed i telespettatori che si chiedono quali siano gli impegni attuali del ballerino.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Leon continui a ballare, e che abbia fondato la sua personale scuola di danza chiamata Leon Cino DAS.

Oltre alla scuola di danza, il ballerino ha fondato nel 2016 anche la Trinacria Dance Company, della quale è coreografo e ballerino.

Sembra inoltre che Leon Cino non abbia nemmeno interrotto del tutto il suo rapporto con il mondo della televisione e, più in generale, dello spettacolo.

Leon ha infatti partecipato come ballerino a qualche edizione più recente di Amici, mandando letteralmente in delirio i suoi followers, che hanno chiesto di poterlo vedere più spesso.

Infine, sembra che l’aspetto fisico di Leon Cino sia cambiato davvero molto da quando, appena ragazzino nel 2003, solcava il palcoscenico di Amici.

Ecco una sua recente foto.