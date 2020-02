Chi è Leo Gassmann, il giovane cantante classe ’98 in gara tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus su Rai1

Scopriamo tutti i segreti di Leo Gassmann, il cantante figlio di Alessandro Gassman e di conseguenza nipote di Vittorio Gassman.

Chi è Leo Gassmann

Nasce a Roma, il 22 novembre del 1998, sotto il segno zodiacale dello scorpione.

Inizia a studiare musica fin da bambino, frequentando anche il conservatorio Conservatorio Santa Cecilia di Roma e dedicandosi al canto e alla chitarra.

Nel 2018, decide di presentarsi sul palco di X Factor 12 con un suo inedito: arriverà fino ai live del talent show, all’interno del team di Mara Maionchi.

Il suo nome acquisisce notevole rilievo quando viene annunciato come concorrente della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, in gara tra le nuove proposte.

Dopo la vittoria sul cantante Thomas, la cui gara, prima in ex aequo, si è conclusa grazie al voto aggiuntivo della giuria televisiva, Gassman salirà quindi sul palco dell’Ariston con il brano intitolato “Va bene così”.

Vita privata e curiosità

Il cognome di Leo a molti non suonerà per nulla nuovo. Il giovane è infatti il figlio del celebre attore italiano Alessandro Gassman e di conseguenza nipote del cineasta Vittorio Gassman.

La madre è l’attrice Sabrina Knaflitz, una figura davvero molto importante nella vita di Leo, in quanto lo ha sempre sostenuto e spinto a coltivare la sua passione per la musica, intuendo in lui del talento.

Il giovane è molto seguito su Instagram, dove può vantare un seguito di 185mila followers. Fioccano i commenti positivi per il cantante, ma purtroppo anche quelli negativi, specialmente legati al suo cognome.

Non sono pochi, infatti. quelli convinti che il suo successo sia legato alla sua famiglia. Per queste ragioni piovono commenti come «ecco il raccomandato» o «facile con quel cognome».