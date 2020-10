Le dichiarazioni di Lele Mora sono da shock. E nello studio di Barbara D’Urso cala il gelo siderale. Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso l’ex agente dello spettacolo fa delle pesanti rivelazioni su Massimiliano Morra, Eva Grimaldi e una misteriosa attrice anni ’80.

L’ex Re del management italiano si è pronunciato sulle finte liaison amorose tra gli attori della Ares Film e, infine, sulle presunte relazioni omosessuali di Massimiliano Morra. Il racconto di Lele Mora è partito dagli arbori della carriera del gieffino, quando vinse “Il più bello d’Italia”:

“È stato fidanzato con un uomo che gli ha promesso di fare il Grande Fratello . Io dico quello che so e quello di cui sono certo, non dico cose stupide”

Barbara D’Urso, esterrefatta dall’indiscrezione shock lanciata da Lele Mora, ha esortato il sessantacinquenne veneto ad assumersi la responsabilità delle sue dichiarazioni. Prosegue così la rivelazione di Mora:

“Confermo, è stato con un uomo giusto, importante. Poi che sia stata una storia d’amore, di sesso, questo non lo so… Massimiliano Morra non è gay. Ce ne sono tanti che non sono gay ma per arrivare a dei successi, a dei lavori, si concedono alle delizie di qualche produttore“