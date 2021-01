LEGO ha rivelato una nuova gamma di modelli per i più esigenti.

La collezione decorativa LEGO® Botanical include uno straordinario bouquet di fiori per illuminare la casa e un albero bonsai per coloro che desiderano essere più zen nel nuovo anno.

Anche se molte persone cercano spazi verdi per distrarsi e rilassarsi, ora si può portare un tocco di natura in casa con queste costruzioni botaniche.

Entrambi i set della nuova LEGO Botanical Collection includono una serie di elementi realizzati in plastica di origine vegetale, prodotta utilizzando canna da zucchero proveniente da fonti sostenibili.

L’arte del bonsai ha catturato per secoli l’immaginazione degli amanti degli alberi.

I fan LEGO o coloro che cercano un nuovo modo di rilassarsi possono celebrare questa antica arte con il kit di costruzione del modello del Bonsai Tree LEGO® da 878 pezzi.

I costruttori possono godere di un senso di calma mentre modellano con cura il modello di albero bonsai con foglie verdi o fiori di ciliegio rosa.

Ecco la foto:

Il modello di albero dei bonsai LEGO viene fornito con un vaso rettangolare e un piedistallo LEGO a doghe effetto legno, creando un grazioso pezzo da esposizione che occupa un posto d’onore in qualsiasi casa o ufficio.

L’azienda ha realizzato anche un bellissimo bouquet di fiori. Il set da 756 pezzi presenta una miriade di bellissime fioriture in una gamma di colori sbalorditivi.

Gli steli dei fiori sono regolabili in modo da adattare la disposizione a qualsiasi vaso.

Ecco un’immagine:

