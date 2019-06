Legge sull’eutanasia, discussione il 24 Giugno alla Camera: ‘E’ guerra tra Lega e M5S’

E’ stata fissata per il 24 giugno alla Camera la discussione di una legge sulla ‘dolce morte’, nel frattempo è già guerra tra la Lega e il M5S

Come è noto, il termine dato dalla Corte Costituzionale al Parlamento per redigere una legge che regoli l’eutanasia’, scade il prossimo settembre.

Lunedì prossimo, 24 Giugno 2019, però, è stata fissata la discussione in merito al testo di legge che andrà a regolare la ‘dolce morte’.

Legge sull’eutanasia, è già guerra tra Lega e Movimento Cinque Stelle

Lunedì prossimo in Camera è prevista in calendario la discussione della Legge sull’eutanasia. E’ già caos in Parlamento a causa delle proposte nettamente opposte tra la Lega e il Movimento Pentastellato.

Infatti ritroviamo da un lato il Movimento 5 Stelle, il quale propone una legge che permetta la ‘dolce morte’ a malati terminali e in ospedali pubblici.

In netta opposizione al Movimento Cinque Stelle, la Lega che ha proposto invece un disegno di legge, che da un lato vietano in Italia l’eutanasia, ma che eliminino anche il diritto del paziente rinunciare a cure e nutrizione, come previsto dalla legge approvata durante il Governo di Matteo Renzi.

Si giungerà a un capo di intesa? o in uno schiocco di dita verranno eliminati anche quei pochi diritti acquistati, in merito alla libertà di scelta e di cura anche nel fine vita?

Non dovesse essere raggiunto entro settembre, sarà la magistratura a colmare il vuoto in materia di diritti civili.