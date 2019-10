Legge di Bilancio, l’Unione Europea chiede chiarimenti all’Italia: alle 17 la riunione di maggioranza

L’Unione Europea chiede dei chiarimenti sulla Legge di Bilancio e il Governo italiano dovrà risponderne quanto prima. Quali sono i dubbi?

Legge di Bilancio sotto la lente di ingrandimento, con la Ue che chiede chiarimenti poco prima del vertice previsto dopo le ore 17.

I chiarimenti richiesti dalla Unione Europea

La Commissione dell’Unione Europea sta per inviare una lettera ufficiale al fine di richiedere informazioni sulla manovra. Non solo all’Italia ma anche alla Spagna e altri Paesi membri che dovranno rispondere quanto prima alle richieste.

Il Premier non sembra essere preoccupato di tale richiesta ma pronto a rispondere a tutte le domande sul caso.

Vertice di maggioranza delle ore 17

Proprio questa mattina a Palazzo Chigi c’è stato un incontro tra Luigi di Maio e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito alla manovra e i tanti dubbi che sono emersi proprio in questi giorni tra botte e risposte.

Alle 17 il vertice di maggioranza richiesto dal leader del M5S si terrà a seguito di uno scioglimento di alcuni dubbi con l’incontro di questa mattina. A seguire – ore 19 – si proseguirà con il Consiglio dei Ministri per discutere del decreto terremoto nonché pacchetto carcere del Ministro Bonafede.

I punti da discutere, secondo di Maio, sono molteplici in particolare avere la sicurezza che Quota 100 non venga eliminata, non toccare il Regime Forfettario Partita IVA e non permettere la doppia sanzione sul Pos per artigiani e commercianti.

Scontro con Renzi di Italia Viva che desidera fortemente eliminare la Quota 100, abolire la sugar tax e non permettere l’abbassamento del tesso del contant da 3000 a 1000 euro.