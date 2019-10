Legge di Bilancio 2020: Bonus Affitto, le novità in arrivo

Bonus Affitto: ecco le novità in arrivo a partire dal 2020

Piano Casa: il Governo studia l’introduzione di contributi per gli inquilini con redditi bassi.

Bonus Affitto: a partire dall’anno 2020 sono previste interessanti novità in arrivo con la Legge di Bilancio. Per i contribuenti con redditi bassi, il Governo sta studiando la possibilità di introdurre una nuova agevolazione economica per il sostegno alla locazione.

Ad illustrare le novità riguardanti il Piano Casa è lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e proprio il Bonus Affitti interesserà maggiormente i contribuenti.

Via al Piano Rinascita Urbana

A partire dal 2020 partirà il Piano Rinascita Urbana, che si propone come obiettivo quello di migliorare la qualità dell’abitare come la rigenerazione degli edifici, i cantieri nei piccoli Comuni e il sostegno alle famiglie in affitto.

Inoltre, saranno prorogati i Bonus Casa principali, l’Ecobonus, la detrazione per le ristrutturazioni e la Cedolare secca del 10% anche per il 2020.

Come funzionerà?

È stato il Ministro delle Infrastrutture ad annunciare l’introduzione di un nuovo Bonus per le famiglie in affitto all’interno della Legge di Bilancio 2020.

Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie che presenteranno l’istanza attraverso le graduatorie comunali.

Il Bonus si affiancherà al Fondo morosità incolpevole, intesa come

“situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.

Inoltre, le novità però non riguarderanno tutti i Comuni, ma solo quelli interessati da degrado edilizio e carenza di servizi.