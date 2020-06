Lecco, trovata morta in casa la pm Laura Siani: aveva 44 anni

Choc a Lecco: la pm Laura Siani è stata trovata morta, a 44 anni, nella sua abitazione in via Cavour, nella serata di lunedì 1° giugno.

Choc a Lecco. La pm Laura Siani trovata senza vita nella sua abitazione. Come riferisce anche La Stampa, la pm era giunta da pochi mesi al Tribunale di Lecco, come sostituto procuratore.

Nata a Sesto San Giovanni nel ’76, aveva già lavorato presso i Tribunali di Palermo e Lodi, dove si era occupata di importanti inchieste antimafia.

Nella serata di ieri, nel suo appartamento in via Cavour a Lecco, i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita della pm. Dai primi riscontri, sembra possa trattarsi di un gesto volontario, ma i Carabinieri sono ancora al lavoro per confermare o meno l’ipotesi del suicidio.

Laura Siani era la figlia del musicista Dino Siani e sorella di Giorgio, ex sindaco di Mondello, poi consigliere comunale a Lecco. Il marito Fabio Napoleone è ex procuratore di Sondrio e consigliere del Csm.

Prima di arrivare in Lombardia, il magistrato aveva trascorso due anni in Sicilia, a Palermo per l’esattezza, dove aveva condotto diverse inchieste della Direzione Investigativa Antimafia.

Il cadavere della Siani si trova ora presso la camera mortuaria dell’ospedale di Lecco, in attesa dell’autopsia.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa, forse allarmato dalla mancata risposta della donna. S’indaga a 360° sulle possibili cause di quello che sembra essere un gesto volontario.