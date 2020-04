Lecce, cane azzanna al volto bimbo di 3 anni: operato d’urgenza

Dramma a San Cesario, Lecce: un cane azzanna un bimbo di appena 3 anni al volto. Per il piccolo si è reso necessario un intervento d’urgenza.

Cane azzanna al viso un bimbo durante il pranzo di Pasqua. Operato d’urgenza: quali sono le sue condizioni?

Cane azzanna bimbo 3 anni

Dramma a San Cesario, Lecce, dove un cane ha azzannato un bimbo di appena 3 anni. Come riporta anche Fanpage, al momento dell’aggressione, il piccolo stava giocando nell’area antistante l’abitazione, dove era raccolta la sua famiglia di circensi.

L’animale lo avrebbe improvvisamente aggredito, colpendolo al volto. Il piccolo è stato trasferito all’ospedale Vito Fazzi del capoluogo, dove si è reso necessario un intervento d’urgenza.

L’animale gli ha infatti procurato una profonda ferita all’altezza del sopracciglio. Nonostante la vicinanza con l’occhio, il piccolo non ricschia la vista.

Trasferito nel reparto di chirurgia pediatrica, le sue condizioni non destano ormai preoccupazione.

Bimbo di 8 mesi sbranato dal cane di famiglia

L’episodio di ieri è il secondo del genere avveuto in poche ore. Nella serata di sabato scorso, infatti, un cane di razza Corso ha aggredito un bimbo di appena 8 mesi, che purtroppo non ce l’ha fatta.

Il piccolo era nel giardino della sua abitazione a Lecce con la mamma e la nonna, quando il cane di famiglia l’ha azzannato violentemente alla testa e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le due donne hanno provato a liberare il piccolo dalla violenta presa, ma quando ce l’hanno fatta, era ormai troppo tardi. Non è ancora ben chiaro cos’abbia potuto scatenare l’aggressione da parte dell’animale, che conosceva il bambino.

Sono in corso le indagini per accertare la reale dinamica del drammatico incidente costato la vita al piccolo. Per adesso l’animale è stato affidato al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Maglie, in attesa di capire cosa sia davvero accaduto.