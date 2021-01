Lecce, cade dalla scala mentre fa le pulizie: Giorgia Sergio muore a 26 anni. Lascia due bambini

La giovane stava facendo le pulizie in un bar di Martignano, quando, cadendo, ha battuto violentemente la testa.

Sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, le sue condizioni si sono aggravate, fino al drammatico epilogo.

L’incidente durante il lavoro

Una tragica fatalità quella che ha spento per sempre la giovane vita di Giorgia Sergio, giovane mamma di 26 anni.

Lo scorso giovedì la ragazza, che lavorava per una ditta di pulizie, era salita su una scala per effettuare delle pulizie all’interno di un bar a Martignano, in provincia di Lecce.

Mentre si trovava sulla scala, ha messo il piede in fallo ed è caduta, battendo violentemente la testa su uno spigolo.

Immediati sono scattati i soccorsi. Trasferita in un primo momento all’ospedale di Scorrano, nello stesso nosocomio è stata poi sottoposta ad un intervento d’urgenza.

Considerata la gravità delle sue condizioni, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Bari.

Per Giorgia Sergio però non c’è stato nulla da fare, nonostante il tentativo dei medici di salvarle la vita. La giovane è deceduta dopo 3 giorni di agonia nell’ospedale del capoluogo.

Il ricordo degli amici

Alla notizia della sua morte, tanti sono stati i messaggi di cordoglio lasciati in suo ricordo.

Buon viaggio amica mia. Non ci sono parole per descrivere il vuoto che hai lasciato in ognuno di noi. Continua a sorridere con gli angeli che tanto la tua risata si sentirà anche da qua giù”

ha scritto un’amica della vittima.

Giorgia Sergio lavorava per una ditta di pulizie ed aveva un regolare contratto.

La 26enne lascia due bimbi piccoli.

Sulla sua morte sono ora in corso le indagini dei Carabinieri di Calimera, come riferisce anche Fanpage.

Al momento non risultano persone indagate. Quello che è accaduto alla giovane mamma di Martignano sembra essere una tragica fatalità.