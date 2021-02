“Le urla si sentivano in tutte le camere”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, volano piatti: caos nella notte

I media riportano una lite molto accesa innescatasi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Al centro dello scontro le loro problematiche di coppia.

Nonostante le buone parole e i chiarimenti, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono accapigliati nuovamente. L’ultima conferma? Il loro scontro notturno avvenuto nella stanza a Oblò (o “lavatrice”, che dir si voglia).

Qui i due si sono lasciati andare a un botta e risposta epocale, dimostrazione che la coppia cammina in direzioni opposte, così come vogliono le malelingue del web.

GF Vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la discussione si fa accesa

L’ultima querelle a favor di telecamere nella casa del GF Vip 5 vede scontrarsi su fronti opposti due inquilini che non vogliono accettare compromessi nella loro relazione di coppia. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

I rapporti che intercorrono tra i due partner non sono più idilliaci e rosei come agli esordi della loro relazione. Come spesso si è verificato, le frizioni tra i due vip nascono da incomprensioni e incompatibilità caratteriali.

Nello specifico, Giulia non si sente sufficientemente difesa da Pierpaolo e lamenta una mancanza di iniziative:

“Mi aspettavo questa sera una parola da parte tua. Tu non hai giocato di squadra (…) Nel momento in cui potevi spendere una parola per me, non lo hai fatto!”

Lo scontro rovente è proseguito sino a tarda notte e tutti i concorrenti, seppur in altre stanze della casa, hanno udito per filo e per segno l’intera discussione.

Giulia sta rovinando il GF a Pierpaolo: ormai lui sempre nervoso che deve sempre giustificare i capricci di lei andando contro le persone, se lui per 5 minuti non sta attaccato a lei, fa’ un dramma!

Che bella coppia davvero! #tzvip — Kia_Altariel (@KiaAltariel) February 7, 2021