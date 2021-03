Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni terza puntata: “Spaghetti all’assassina”

Torna l’atteso appuntamento con le indagini del vicequestore Lolita Lobosco la domenica in prime time su Rai 1!

Un nuovo episodio con un giallo che solo la bravissima Lobosco potrebbe risolvere!

Scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata della fiction di Rai 1 interpretata dalla bravissima Luisa Ranieri.

Anticipazioni trama terza puntata: nuove indagini per Lolita Lobosco!

La terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco andrà in onda domenica 7 e l’episodio si intitolerà “Spaghetti all’assassina”.

Il vicequestore si troverà catapultata in un nuovo caso durante una tranquilla mattina: delle urla provenienti da un locale poco distante dalla sua abitazione.

Lobosco allora si precipiterà al ristorante che conosce bene, dove una delle pietanze tipiche prende proprio il nome di “Spaghetti all’assassina “.

Una volta giunta sul posto Lolita scopre che il cuoco del ristorante, “Pap’russ” alias Geppino Schirone è stato ucciso.

Le indagini inizieranno immediatamente ma sembrerà inizialmente un giallo senza soluzione. Sarà la perseveranza di Lolita Lobosco a far emergere durante le indagini scenari del tutto diversi da quanto immaginato inizialmente.

Il cuoco, molto conosciuto ed amato nella zona in realtà presentava molti lati oscuri e sarà proprio dalla sua vita che comincerà a delineare la soluzione.

Chi ha causato la morte del cuoco e perché? Riuscirà il vicequestore Lobosco ad arrivare anche questa volta alla verità?

Ascolti da record per la fiction con Luisa Ranieri!

La fiction Le indagini da Lolita Lobosco ha visto il suo debutto poche settimane fa, confermandosi una scelta azzeccata.

Gli ascolti delle prime due puntate infatti hanno registrato punti molto alti, battendo le trasmissioni competitor sulle altre reti come ad esempio Live-Non è la D’Urso.

La scorsa puntata della fiction con la bellissima e talentuosa Luisa Ranieri ha raggiunto il 29.8% di share, pari a circa 6.8 milioni di telespettatori come riporta Tv. Fanpage.

“Le indagini di Lolita Lobosco” si è dunque piazzato al primo posto come programma più visto della serata di domenica 28 febbraio.

Numeri che danno ben sperare per il proseguo della serie e, perché no, per un sequel come molti fan si augurano.

Per non perdersi nemmeno una puntata di Lolita Lobosco intanto, non resta che sintonizzarsi su Rai 1 la domenica a partire dalle 21.25 o in streaming sulla piattaforma Rai Play.