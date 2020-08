Nadia Toffa, spuntano video inediti ad un anno dalla morte: immagini da pelle d’oca

Alla prima ricorrenza della morte di Nadia Toffa, verrà mostrato un video molto particolare che è stato realizzato dalla redazione de Le Iene con l’aiuto del produttore Davide Parenti,. Il video è intitolato “Le Iene per Nadia” l’ambito del dietro le quinte sconosciuto al pubblico.

La giornalista è venuta a mancare il 13 agosto 2019. Nello stesso giorno un anno dopo, i colleghi le dedicheranno un ricorso speciale e andrà in onda proprio il giorno del primo anniversario della scomparsa.

Il video “Le Iene per Nadia Toffa” sarà solo una parte del ricordo della giornalista. Verrà dedicata una puntata intera del famoso programma.

Davide Parenti rilasciata alla rivista TV Sorrisi e Canzoni, ha detto che si tratterà di una puntata speciale diversa dalle solite. Si mostreranno soltanto le cose belle fatte dalla giornalista per tutti loro.

Il lutto è stato elaborato e quindi la redazione desidera mostrare un lato di Nadia nascosto dietro alle quinte, cioè i retroscena.

Potremo conoscere meglio la giornalista ed il suo lato più privato dietro all’attività lavorativa. Davide Parenti ha proseguito dicendo che

Il desiderio è mostrare com’era davvero. Per tutti era energia pura e amava buttarsi nelle cose, con foga e senza preoccuparsi del pericolo.

“Una fuoriclasse generosa e un’amica. Per me, è stata come una figlia, ottimista e sorridente fino all’ultimo”.