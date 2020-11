La trasmissione di Italia 1 torna a parlare del caso dell’ispettore capo Raciti con nuove incredibili testimonianze emerse di recente.

Fa ancora discutere l’omicidio di Filippo Raciti durante il derby Palermo-Catania, a raccontare di una conversazione choc tra un poliziotto ed il padre dell’ispettore è stata una donna.

Ai microfoni de Le Iene Show stasera a partire dalle 21.15 su Italia 1 altre incredibili testimonianze.

L’omicidio dell’ispettore Filippo Raciti

La morte dell’ispettore capo Filippo Raciti risale al 2 febbraio 2007 quando venne ucciso da un’auto durante gli scontri sviluppatisi in occasione del derby calcistico Palermo-Catania.

In carcere per la morte dell’ispettore è finito Antonio Speziale con una condanna definitiva a anni.

Ora però la Procura sarebbe stata informata dalla Questura di una testimonianza che potrebbe apportare elementi nuovi al caso.

L’inchiesta delle Iene: cosa è emerso di sconvolgente, anticipazioni

La macchina della Procura si è messa in moto dopo che il programma di Italia, Le Iene, ha raccolto le parole di una donna che ha raccontato di aver assistito ad un dialogo tra un poliziotto ed il padre di Raciti.

L’occasione di tale conversazione sarebbe stato il funerale dell’ispettore ed il poliziotto si sarebbe scusato con il padre di Filippo.

“Signor Raciti, le dobbiamo porgere le scuse perché è stata una manovra errata di un collega. Nel fare la manovra l’ha beccato in pieno”.

Dunque una testimonianza da valutare attentamente da parte degli inquirenti perché potrebbe portare dubbi sulla condanna di Speziale.

Inoltre nel servizio che stasera giovedì 19 novembre Le Iene manderanno in onda ci sarà anche un’ulteriore testimonianza.

“Molto probabilmente mentre Speziale lanciava il sottolavello, davanti al cancello non c’era nessuno”

Riporta La Repubblica indicando quanto dichiarato da un esperto che avrebbe scoperto ciò attraverso la comparazione di diversi filmati.

Per vedere dunque gli approfondimenti sul caso Raciti e gli altri servizi della trasmissione Le Iene non resta che sintonizzarsi stasera su Italia 1 alle 21.15 e su Mediaset Play per rivedere i filmati.