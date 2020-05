Lo storico programma televisivo di Italia Uno “Le Iene Show” ha rimosso il filmato dello scherzo a Fabio Caressa dal proprio sito web. Del servizio caricato online non è rimasta traccia.

Il video inerente la crudele burla orchestrata da Le Iene Show ai danni del giornalista sportivo Fabio Caressa, è sparito dal sito web del programma televisivo. Svanito, dileguato, evaporato.

Matilde Caressa, figlia del giornalista e complice de Le Iene Show, ha fatto credere a suo padre di aver registrato di soppiatto la sua insegnante di filosofia, impegnata in un rapporto intimo con un uomo.

Fingendo di aver diffuso il sex tape della sua prof su WhatsApp, con l’obiettivo di attuare un ricatto per garantirsi un buon voto, la figlia di Caressa ha fatto imbufalire il padre, ignaro di esser vittima di uno scherzo de Le Iene.

Le Iene Show , la produzione rimuove la clip dello scherzo a Fabio Caressa

Sul sito de Le Iene Show, come già anticipato, il video dello scherzo a Fabio Caressa non è più reperibile. Non ci è dato sapere se sia stato cancellato o semplicemente reso privato. In ogni caso non può essere visualizzato dagli internauti.

Tuttavia non è finita qui. Anche controllando l’intero video della puntata di martedì 19 maggio, si può notare che il segmento relativo allo scherzo al telecronista sportivo è stato rimosso. Quale potrebbe essere la motivazione?

Le Iene Show, la voce impensabile che gira nei corridoi di Mediaset

Perché la redazione del programma televisivo ha cancellato il servizio e i relativi video online ad esso riconducibili? Per quale ragione ha impedito a milioni di telespettatori di rivedere il servizio su Fabio Caressa?

Come ha spiegato il popolare sito web TvBlog, Fabio Caressa sarebbe estraneo alla suddetta decisione de Le Iene Show. Non ci sarebbe alcuna querela o azione legale in atto. La rimozione del video è stata messa in campo per un altro motivo.

Si presume che il noto programma di Italia Uno abbia oscurato lo scherzo a Fabio Caressa temporaneamente, per poter riproporlo nelle prossime settimane, quando la richiesta del pubblico raggiungerà il picco.

Si tratterebbe di una strategia della redazione de Le Iene Show volta a dare spolvero ai propri servizi e incrementare i dati d’ascolto. Molto probabilmente la storica trasmissione Mediaset desidera aumentare il proprio share in modo significativo.