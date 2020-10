Le Iene, Anticipazioni: puntata di mercoledì 21 ottobre 2020

L’appuntamento serale con le Le Iene sarà in onda stasera 21 ottobre 2020 su Italia 1: ecco di cosa si tratterà nella puntata.

Il ritorno sullo schermo della Champions League ha cambiato il palinsesto dei programmi televisivi: Le Iene andranno in onda il mercoledì sera.

La prossima puntata in diretta andrà in onda mercoledì 21 ottobre alle 21.15 su Italia 1. Per recuperare le puntate perse su Mediaset Play, l’utilissima piattaforma streaming gratuita.

Anticipazioni Le Iene puntata 21 ottobre

Le Iene hanno pubblicato sull’account Twitter della redazione un video contenente alcune anticipazioni della puntata di questa sera. Vediamo di cosa si parlerà in puntata

MERCOLEDÌ A LE IENE

Proprio gli inviati Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro si recheranno da Nando Casamonica per fargli alcune domande. Si concentreranno sul capire il perché abbia postato un video dove si vede chiaramente un bambino che guida un auto.

La situazione si scalderà facilmente come si legge su, TuttoTv.it, e degenererà ancor più facilmente: i due inviati saranno aggrediti fisicamente dai Casamonica. Di Sarno e Mauro sono stati bloccati con forza e il materiale audiovisivo distrutto in mal modo dagli intervistati. Distrutti persino i microfoni.

Il padre di Nando Casamonica è sopraggiunto della situazione spiacevole: Guerino Casamonica ha inseguito gli inviati con un manico di scopa in mano, era letteralmente furioso.

La notte stessa hanno allertato le autorità che sono prontamente intervenute: i testimoni hanno rilasciato le dichiarazioni con tutti i dettagli dell’accaduto.

Per fortuna almeno una scheda che ha ripreso parte della scena non è stata distrutta dai Casamonica e sarà visionata in puntata.

Marika e il suo viaggio

Nelle scorse puntate si era parlato della storia di Marika, una giovane ragazza affetta da una patologia grave. Vive i suoi giorni su una sedia a rotelle e il suo sogno più grande è sempre stato uno soltanto.

Il suo desiderio più nascosto è compiere un favoloso viaggio in moto in cui sentirsi libera: un sogno magico che diventerà realtà proprio grazie a Simone Zignoli, Matteo Viviani e Francesca Gasperi.