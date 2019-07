Le cose che le donne fanno quando tradiscono

Molto è stato scritto su come individuare un uomo che tradisce. E, siamo onesti, di solito è abbastanza ovvio! Ma come puoi sapere se una donna sta tradendo? I segni sono di solito un po’ più discreti e radicati in un bisogno di cambiamento all’interno della relazione esistente. Mentre gli uomini spesso imbrogliano per puro desiderio sessuale, le donne tendono a tradire i loro partner quando la loro relazione attuale non le soddisfa.

Un nuovo amico all’orizzonte

Hai notato un nuovo amico con cui la tua partner ha familiarizzato da poco? Se non riesce a fare a meno di mandare messaggi o di uscire con il suo nuovo amico, potrebbe essere il suo amante. Tieni gli occhi aperti.

È ossessionata dal tuo programma giornaliero

La tua signora mostra improvvisamente un vivo interesse per le tue attività quotidiane rispetto a prima?

Potrebbe non essere niente, ma potrebbe anche essere un segno che sta cercando di capire dove sarai quando ha in programma di avere un appuntamento sexy. Ma calma: forse sta solo programmando una festa di compleanno a sorpresa per te!

È in altro mondo?

Il tuo partner – precedentemente concentrato e presente – è diventato un po’ mentalmente distante di recente?

Se noti che non puoi avere una conversazione senza sentirti come se fosse fuori in un altro mondo, potrebbe essere un segno che lei è disinteressata e pensa a qualcun altro. Tieni d’occhio gli occhi vitrei e le continue richieste di ripetere quello che hai appena detto.

Un attaccamento improvviso al suo telefono

Se notate che il vostro partner non lascia più il telefono in giro per casa e vi è costantemente attaccato, potrebbe nascondervi qualcosa.

Forse il motivo per cui porta il suo telefono al bagno con lei è perché non vuole che tu veda i messaggi del suo nuovo amante.

Il sesso sta scemando

Conosci la sensazione: quando sei in una nuova relazione sessuale, quella persona sembra essere l’unica persona con cui puoi immaginare di stare fisicamente.

Lo stesso vale per i tradimenti. Se il tuo partner ha completamente perso interesse per te sessualmente, senza altri motivi che lo spiegano, potrebbe essere coinvolto in un nuovo amore con cui non puoi semplicemente competere.

Distacco dagli amici in comune

Se noti che la tua donna ha tutte le scuse del mondo per non vedere i tuoi amici comuni insieme, potrebbe essere un segno che sta facendo qualcosa di sbagliato.

Forse si sente in colpa perché le ricorda quello che sta facendo alla relazione, o forse semplicemente non vuole essere scoperta. In entrambi i casi, è decisamente un comportamento sospetto.

Si rifiuta di rispondere al telefono di fronte a te

Se sembra che la tua ragazza sia ossessionata dal suo telefono in ogni momento, eccetto quando squilla di fronte a te, c’è sicuramente qualcosa che non va. Cosa non può dire mentre sei nella stanza?

La sua reazione ai messaggi

Se sta barando, avrai molto tempo per osservare i suoi messaggi – ricorda, è ossessionata dal suo telefono ora.

Arrossisce, ridacchia o sorride guardando lo schermo? È un segno che lei ha qualcun altro.

È sempre arrabbiata con te

Se lei sembra arrabbiarsi con te 24 ore su 24, 7 giorni su 7, potrebbe essere un segno che ti sta paragonando a qualcun altro che sta soddisfacendo adeguatamente i suoi bisogni.

Cerca di parlarle apertamente per capire cosa pensa esattamente che tu stia sbagliando e valuta se i suoi reclami sono ragionevoli. Potrebbe essere una finestra di opportunità per cambiare la tua relazione in modo positivo.