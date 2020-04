Le capre portafortuna del Galles, invadono le strade della città

Le strade son invase dalle capre portafortuna del Galles. Queste maestose capre selvatiche, affollano le strade della città, la loro presenza è vista come un buon auspicio.

Le capre selvatiche affollano le strade deserte del Galles del Nord, nella città di Llandudno. Gli animali si stanno riappropriando delle città, soprattutto grazie ai vari lockdown, si sono potuti spingere in città. Si tratta di capre selvatiche del Kashimir, dotate di una folta lana e corna lunghe. Partono dalla Great Orme per arrivare a Llandudno. Durante il maltempo degli scorsi giorni qualche capra era andata in città, ma ora è arrivato un vero e proprio gregge.

L’arrivo delle capre in città

I gallesi hanno filmato e fotografate le capre, osservandole dalle finestre. La cittadina mineraria, dalla ricca architettura vittoriana e le spiagge ed è una delle più rinomate località gallesi. Le capre sono presenti fin dall’età della pietra, soprattutto sulla penisola di Creuddyn. Il gregge è apparso nella Trinity Square, mangiando fiori e siepi dai giardini pubblici e privati.

Le capre secondo la consigliera comunale Carol Marubbi, sono curiose e sicuramente si stanno chiedendo perché non ci siano più persone. Ai microfoni della BBC ha proseguito dicendo

“Hanno regalato intrattenimento alle persone dalle loro finestre. Non c’è nessun altro in giro, quindi probabilmente hanno deciso che potrebbero anche piazzarsi in strada.”

I, for one, welcome our new goat overlords pic.twitter.com/Fk5x6XaCLM — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

Le capre che portano fortuna

Le capre provengono dal nord dell’India e sono chiamate The Great Orme Goats. Sono caratterizzate da lunghe corna merlate, dotate di grandi creste irregolarmente distanziate. Hanno anche una bella e lunga barba, oltre ad una frangia ispida che copre la fronte.

Per la tradizione popolare queste capre portano fortuna, soprattutto agli agricoltori. Ancora molto diffusa è la credenza che tenere una capra con il bestiame, soprattutto le mucche, queste non avranno problemi e non avranno un aborto. Le pecore accompagnate da una capra, avranno un’ottima salute e non si ammaleranno. Insomma degli animali che sono considerati dei portafortuna viventi, speriamo che la loro discesa in città, sia di buon auspicio.