Le calamite rovinano il tuo frigorifero? Tutto quello che devi sapere

Sono colorate, divertenti e ti ricordano splendidi viaggi ma sapevi che le calamite potrebbero rovinare seriamente il tuo frigorifero? La verità.

È allarme per tutti coloro che amano comprare i magneti come souvenir dai viaggi: le calamite rovinano il tuo frigorifero irrimediabilmente?

Le calamite sono dei magneti dalle forme e colorazioni più bizzarre che molte persone amano acquistare quando stanno per tornare da un viaggio come souvenir.

Si possono attaccare su una qualunque superficie di metallo che possa fare contatto con il magnete e sono anche utilissime oltre che belle da vedere: sul frigorifero, sulla cappa della cucina, su una lavagnetta o sulla porta di casa, ovunque saranno bellissime!

Sono dei simpatici, divertenti e piccoli elementi di arredo che tanti amano apporre sulla porta del frigorifero specialmente per:

attaccarci la lista della spesa o degli impegni della settimana per non dimenticarsi nulla

abbellire il frigorifero donandogli vivacità e colore

guardarle spesso e ricordare i meravigliosi posti visitati

Potrebbero essere pericolose per la salute del vostro elettrodomestico, sapevi che il frigorifero potrebbe rovinarsi con le calamite attaccate sulla porta?

Scopriamo come bisogna fare per non rinunciare alle calamite e mantenendo il frigorifero funzionante.

Perché i magneti potrebbero rovinare l’elettrodomestico?

Bisogna fare attenzione a dove attaccate le calamite, gli elettrodomestici di ultima generazione potrebbero rovinarsi irrimediabilmente!

Il campo magnetico creato dalle calamite compromette il buon funzionamento del frigorifero e degli altri elettrodomestici tecnologici su cui le affiggiamo.

Più ne affiggiamo e più il campo diventa potente e possibilmente distruttivo.

Tutto questo magnetismo è dannoso principalmente per gli elettrodomestici di ultima generazione touch-screen e altamente tecnologici.

Le calamite affisse su frigoriferi molto tecnologici con schermate touch-screen sullo sportello e altre funzioni particolari possono provocare dei malfunzionamenti incidendo sulla prestazione resa dall’elettrodomestico.

Il motivo sono i campi magnetostatici che i magneti creano! Non sono nocivi per la salute umana o per il cibo all’interno del frigorifero ma potrebbero facilmente compromettere il funzionamento di un frigorifero tecnologico.

Non si crea una smagnetizzazione ma un’ interferenza tra magnete e frigorifero la quale abbassa notevolmente la qualità della prestazione dell’elettrodomestico, specialmente se sono tante le calamite affisse!

Non gettate via le bellissime calamite che avete acquistato nei tanti viaggi, conservatele e attaccatele in altri posti. Mettere 3 calamite sul frigorifero non sarà disturbante ma riempirlo totalmente sì!

Un consiglio? Lasciate giusto 2-3 calamite sul frigorifero per appenderci fogli della spesa e memo importanti, tutte le altre bellissime calamite attaccatele in un altra zona della casa per essere certi che non possano arrecare alcun danno.