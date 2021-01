Le 5 meraviglie del mondo da visitare prima che non esistano più

Le 5 meraviglie del mondo da visitare prima che spariscano o si deteriorino per sempre: organizza il tuo viaggio quanto prima.

Ricordi quella lista dei desideri che hai fatto da quando avevi quattordici anni, che riguardava il visitare le meraviglie del mondo?

Bene, è ora che cominci a spuntare le cose da quell’elenco perché alcuni di quei posti stanno iniziando a scomparire e/o deteriorarsi. Vuoi scoprire quali sono? Continua a leggere.

La Grande Barriera Corallina|Australia

A causa dell’innalzamento della temperatura del mare e dello sbiancamento dei coralli, ossia del fenomeno che porta alla perdita dei loro nutrienti e colori, per poi diventare bianchi.

Si tratta di un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO deve affrontare una minaccia globale.

Meraviglie de mondo: Il Taj Mahal|India

È straziante pensare che una delle meraviglie del mondo che si sta deteriorando, ma sta accadendo.

L’inquinamento della città e delle industrie vicine sta avendo un grave impatto sul mausoleo.

Il Mar Morto|Giordania

Conosciuto per essere uno dei pochi corpi idrici in cui gli esseri umani possono effettivamente galleggiare sull’acqua (a causa della sua elevata salinità), anche il Mar Morto deve affrontare una minaccia, a causa del calo dei livelli dell’acqua e della comparsa di doline per motivi naturali e artificiali.

Machu Picchu|Perù

È un posto veramente affascinante, ma oggi si sta deteriorando a causa di fattori naturali come l’erosione del suolo e la deforestazione e a ciò si aggiunge anche una possibile minaccia di smottamenti.

Monte Kilimanjaro|Tanzania

Le cime innevate sulla montagna più alta dell’Africa si stanno sciogliendo a un ritmo drastico a causa del cambiamento delle condizioni climatiche e, di nuovo, della deforestazione, tale che gli scienziati prevedono che i ghiacciai potrebbero cessare di esistere del tutto decenni dopo.

Vuoi visitare una di queste meraviglie? Allora è meglio che inizi presto a pianificare il tuo viaggio, prima che diventino solamente un lontano ricordo presente sulla cartina.