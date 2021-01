Le 5 cose che non devi fare in una nuova relazione d’amore

I 5 errori da non commettere nel momento in cui decidi di iniziare una nuova relazione d’amore, in quanto potrebbero comprometterla.

Ah, l’entusiasmo di una nuova relazione d’amore. Non c’è niente di simile, vero?

Il periodo della luna di miele di una relazione è fantastico: tutto è brillante e meraviglioso, finché un giorno ti sei svegliato e hai scoperto di essere una persona completamente diversa!

“Come è successo?” potresti chiederti. Beh, probabilmente è a causa di alcune azioni involontarie che hai fatto quando la tua relazione stava sbocciando.

Ti stai chiedendo quali siano questi errori? Se sei curioso, leggi qui sotto…

Non fingere mai che ti piacciano le cose che odi davvero

È molto importante rimanere sempre fedeli a se stessi, anche quando sei in una nuova relazione.

Apprezzare qualcosa che odi davvero, solo perché il tuo partner ne è un fan, non aiuta né te né lui.

Quindi, che si tratti di una canzone rap, di una cucina esotica o di uno sport d’avventura, non affermare che ti piaccia solo perché vuoi che le cose funzionino con il tuo partner.

Non aver paura di chiedere il tuo spazio

Se hai bisogno di un po’ di tempo per te, chiedilo! Non dovresti sentirti obbligato a uscire sempre con il tuo partner o includerlo nei tuoi hobby.

Se hai voglia di passare la giornata a guardare il tuo programma TV preferito da solo in pigiama o leggere un buon libro, fallo!

Dopotutto, tutti hanno bisogno di un po’ di tempo per se stessi anche se hanno una relazione.

Non smettere di uscire con i tuoi amici

Questa è davvero importante. È fantastico avere un nuovo compagno, ma è molto importante ricordare di tenere vicini anche i tuoi vecchi amici.

Può essere allettante passare ogni minuto con il tuo nuovo partner, ma assicurati di dedicare del tempo anche ai tuoi amici.

Dopotutto, sono quelli che sono sempre lì per te, nel bene e nel male.

Non aver mai paura di dire ciò che pensi

Hai un’opinione su qualcosa? Muori voglia di dire qualcosa che è nella tua mente da giorni?

Fallo sapere al tuo partner. Fa luce su ciò che provi riguardo a una determinata situazione, evento o pensiero.

Parla di come ti senti: non hai niente da perdere. Non ha senso tenere il tuo partner all’oscuro delle cose. Più ti conosce all’inizio della relazione, meglio è.

Non cambiare il tuo aspetto

Se hai i ricci, ma il tuo partner ha menzionato una preferenza per i capelli lisci, non sentire il bisogno di cambiare l’aspetto dei tuoi capelli.

Lo stesso vale per il modo in cui ti vesti o come ti piace truccarti. Alla fine della giornata, è importante essere felici: non ha senso cambiare ed essere infelici, solo per impressionare qualcuno. Devi piacere così come sei.