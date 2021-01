Le 5 città più colorate del mondo da visitare almeno una volta nella vita

Al mondo, esistono 5 città colorate che infondo allegria e calore nei turisti che le visitano. Ecco quali sono.

Esplorare nuove città è sempre un piacere, soprattutto quando sei alla ricerca di innovazioni architettoniche che le rendono ancora più belle. Conosci le città colorate e uniche del mondo?

Le strade strategicamente lastricate, le piccole botteghe di cibo contrastanti negli angoli, sono tutte cose da vedere.

Quando gli urbanisti (o gente del posto) decidono di fare un passo avanti e dipingere l’intera città in una certa tonalità, è qualcosa che non possiamo perdere.

Pertanto, vi mostriamo le 5 città colorate che renderanno il tuo viaggio ancora più entusiasmante.

Città colorate del mondo: Jodhpur, Rajasthan

La storia afferma che le classi superiori del Rajasthan hanno dipinto le loro case di blu per distinguersi dalle altre.

Tuttavia, nel corso degli anni, la segregazione si è attenuata e la pratica è stata adottata da tutti, facendo guadagnare a Jodhpur il titolo di “Città blu dell’India“.

Izamal, Messico

La città gialla del Messico, Izamal, ha ottenuto – per la prima volta – i suoi colori quando Papa Giovanni Paolo II l’ha visitata nel 1993.

La gente del posto si sentì così orgogliosa della loro città e della loro storia che hanno dipinto le mura della città di un giallo (nemmeno il convento è stato risparmiato).

Marrakech, Marocco

Famosa per essere la “città rossa” per la sua infrastruttura tinta di rosa, la ragione dei toni rosso-rosati di Marrakech, in Marocco, è più pratica che profonda.

Gli edifici e i monumenti sono semplicemente costruiti utilizzando mattoni “tabia“, una miscela di fango rosso e acqua, che conferiscono a Marrakech l’identità rossa che ha oggi.

Dubrovnik, Croazia

Non esattamente una città dipinta in un unico colore, ma la vivacità dei tetti di tegole arancioni di Dubrovnik, in Croazia, soprattutto da una vista aerea, meritava una menzione speciale.

Le tessere vivaci sono una combinazione di rovine del dopoguerra e sostituzioni più luminose per indicare la perseveranza della città durante i tempi di guerra.

Júzcar, Spain

Mentre la maggior parte delle città colorate sono tali ha ragioni storiche, il blu vibrante di Juzcar attinge il suo colore da Hollywood.

La Sony Pictures ha richiesto di dipingere la città di blu per le promozioni del film “I Puffi“, che ha attirato abbastanza turisti da far accettare alla gente del posto l’idea di avere una città blu.