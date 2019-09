Le 4 ragioni per cui ti puzzano i piedi (e come risolvere il problema)

Le 4 ragioni per cui ti puzzano i piedi (e come risolvere...

Le persone vomitano quando ti togli le scarpe? Si mettono il bavaglio? Fai svanire la puzza con questi semplici consigli.

Ti togli le scarpe e fai svenire le persone? Si verifica quello che, tecnicamente, viene definita bromodosi. Di solito, non è nulla di cui preoccuparsi.

Ecco alcune possibili ragioni per cui i tuoi piedi puzzano e cosa fare per risolvere la situazione.

Piedi che puzzano: ecco perché

Ad essere onesti, non è proprio colpa del sudore. Quando hai i piedi sudati, l’umidità e il calore producono una frenesia alimentare per i batteri che si diffondono sulla pelle. I batteri creano effettivamente l’odore abbattendo il sudore e le cellule morte della pelle. Piacevole, vero?

Il modo migliore per combattere la puzza legata al sudore è cambiare regolarmente le calze, soprattutto quando sono umide, afferma Alex Kor, DPM, podologo dello staff di Johns Hopkins Medicine e presidente dell’American Academy of Podiatric Sports Medicine.

Se i calzini asciutti non funzionano, prova un antitraspirante per i piedi. Sì davvero. Il tuo vecchio bastone normale può funzionare.

Puoi anche applicare antitraspiranti a prescrizione medica un paio di volte a settimana durante la notte, dice Kor.

Proprio come i calzini, anche le scarpe non dovrebbero rimanere calde e umide, motivo per cui molti podologi raccomandano di non indossare lo stesso paio giorno dopo giorno.

Naturalmente, “molte persone non possono permettersi di farlo“, afferma Kor, soprattutto se il tuo lavoro richiede una certa scarpa. L’igiene dei piedi diventa ancora più importante se sei sempre nello stesso paio di scarpe.

Pulisci e strofina i piedi e usa una pietra pomice o PedEgg per raschiare la pelle secca, dice. Anche il tipo di scarpa che indossi può essere d’aiuto.

Sentire maggiore pressione e stress spesso significa anche sentirsi più sudati.

“Non c’è dubbio che quando le persone sono più sotto stress, suderanno di più“, dice Kor.

Quel sudore indotto dallo stress, tuttavia, è composto da ingredienti diversi rispetto al normale sudore indotto dal calore perché è prodotto in un diverso tipo di ghiandola sudoripare e in genere porta a un odore peggiore.

Considera di tenere un paio di calze di ricambio in ufficio o ovunque ti senti più stressato.

Il piede d’atleta è una delle più grandi paure dei frequentatori di palestra e, oltre al disagio, il fungo può anche contribuire all’odore del piede, dice Kor. Gli atleti ben intenzionati, tuttavia, rischiano di commettere un errore chiave.

“L’umidità tra le dita crea prurito per molte persone“, dice. Pensando che debba essere un fungo, quegli utenti applicheranno una crema antifungina, sperando di stroncare le cose sul nascere. Invece, l’umidità della crema peggiora le cose.

Usa la crema solo per il fondo e i lati dei piedi e opta per la polvere antifungina tra le dita dei piedi, dice Kor.

In casi molto rari, meglio seguire le classiche regole di igiene del piede.