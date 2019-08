Le 4 modifiche da fare al tuo sonno per trasformare la tua salute e il tuo umore

Vuoi avere più energia? Essere più positivo? Ecco come affinare le tue abitudini di sonno per realizzare tutto ciò.

Per una prospettiva più positiva: alzati presto

In uno studio della rivista Emotion di oltre 800 adulti di età compresa tra 17 e 79 anni, le persone che si definiscono mattinieri hanno riportato più emozioni positive (sentimento vivace, allegro e attivo) rispetto ai nottambuli.

I tipi mattinieri estremi – quelli che si svegliavano tra le 5 e le 6:30 – erano i più felici. “L’esposizione alla luce del mattino aiuta il tuo corpo a produrre serotonina che migliora l’umore“, afferma W. Christopher Winter, direttore della Neurologia e medicina del sonno di Charlottesville a Charlottesville, in Virginia.

Per superare una settimana insonne: posticipa di più la settimana prima

Naturalmente, risparmiare sul sonno non è mai una buona idea, ma se sai che non sarai in grado di ottenere dalle sette alle otto ore consigliate per alcuni giorni, per esempio a causa di un viaggio d’affari o di una scadenza lavorativa, puoi dormire di più la settimana prima.

In uno studio sulla rivista Sleep, le persone che hanno fatto ciò hanno ottenuto punteggi migliori nei test cognitivi rispetto alle persone che hanno passato la settimana di sonno abbreviato senza aver dormito di più la settimana prima.

Durante quella settimana, i partecipanti hanno dormito circa due ore aggiuntive ogni notte, con una media di circa 8 ore in totale.

Per sentirti più vigile: concediti un pisolino a metà pomeriggio

Per essere più veloci: va a letto prima

In uno studio della Stanford University, i giocatori di basket di sesso maschile che sono stati incoraggiati a dormire il più a lungo possibile con un obiettivo minimo di 10 ore a notte (la maggior parte in media 8,5 ore) per un periodo da cinque a sette settimane hanno migliorato la precisione del tiro libero e tempi di volata.

Anche se sei un atleta ricreativo che si allena per un evento, il tuo corpo avrà naturalmente bisogno di più sonno, il che potrebbe favorire le tue prestazioni fisiche.