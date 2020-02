Le 10 sostanze dannose presenti nei tuoi cosmetici che devi evitare

Ci sono migliaia di sostanze chimiche nei tuoi cosmetici, molte delle quali vengono assorbite dal tuo corpo.

Molte aziende usano anche ingredienti dannosi nei cosmetici che si utilizzano tutti i giorni, ma c’è da dire anche che ce ne sono altre che sono molte attente alle materie prime che scelgono.

Questo settore è altamente non regolamentato. Non esiste un’approvazione pre-prodotto prima che un prodotto arrivi sul mercato ed entri in casa tua.

Esiste un piccolo processo di approvazione, ma solo per gli additivi per il colore e gli ingredienti classificati come farmaci da banco.

Molte di queste sostanze chimiche sintetiche sono irritanti per la pelle, la penetrano e fungono da interferenti endocrini e sono cancerogene.

Parabeni

I parabeni sono conservanti ampiamente utilizzati che impediscono la crescita di batteri, muffe e lieviti nei prodotti cosmetici.

Sembrano buoni, no? Non così in fretta, fanno di più. I parabeni possiedono proprietà che imitano gli estrogeni associate ad un aumentato rischio di cancro al seno.

Queste sostanze chimiche vengono assorbite attraverso la pelle e sono state identificate in campioni di biopsia di tumori al seno.

Si possono trovare in trucco, saponi per il corpo, deodoranti, shampoo e detergenti per il viso. Puoi anche trovarli in prodotti alimentari e farmaceutici.

Colori sintetici

Se dai un’occhiata all’etichetta del tuo prodotto e noti FD&C o D&C, rappresentano i colori artificiali.

F – che rappresenta cibo e D&C che rappresentano droga e cosmetici.

Queste lettere precedono un colore e un numero (ad esempio, D&C Red 27 o FD&C blue 1).

Questi colori sintetici sono derivati ​​da fonti di catrame di petrolio o carbone.

Si sospetta che i colori sintetici siano cancerogeni per l’uomo, irritanti per la pelle e siano collegati all’ADHD nei bambini.

La classificazione e l’etichettatura europea li considerano cancerogeno per l’uomo e l’Unione europea li ha vietato.

Fragranza

Questa particolare categoria è piuttosto spaventosa, perché cosa significa “fragranza”?

Questo termine è stato creato per proteggere la “formula segreta” di un’azienda. Ma come consumatore potresti creare una miscela che contiene tonnellate di sostanze chimiche pericolose per la tua salute.

Secondo l’Environmental Working Group (EWG) Skin Deep Database, i mix di fragranze sono stati associati ad allergie, dermatiti, difficoltà respiratorie e potenziali effetti sul sistema riproduttivo.

Può essere trovato in molti prodotti come profumo, acqua di colonia, balsamo, shampoo, bagnoschiuma e idratanti.

Ftalati

Un gruppo di sostanze chimiche utilizzate in centinaia di prodotti per aumentare la flessibilità e la morbidezza della plastica.

I principali ftalati nei cosmetici e nei prodotti per la cura personale sono il dibutilftalato nello smalto per unghie, il dietilftalato nei profumi e nelle lozioni e il dimetilftalato nello spray per capelli.

Sono noti per essere interferenti endocrini e sono stati collegati ad un aumentato rischio di cancro al seno, sviluppo precoce del seno nelle ragazze e difetti alla nascita riproduttivi in ​​maschi e femmine.

Sfortunatamente, non viene divulgato su ogni prodotto in quanto viene aggiunto alle fragranze (ricorda la “formula segreta” non elencata), una grande lacuna nella legge.

Si possono trovare in deodoranti, profumi/colonie, spray per capelli e creme idratanti.

Triclosano

Tricolsono è un prodotto chimico antimicrobico ampiamente utilizzato che è un noto distruttore endocrino – in particolare ormoni tiroidei e riproduttivi e irritante per la pelle.

Gli studi sollevano dubbi sul fatto che il triclosano contribuisce a rendere i batteri resistenti agli antibiotici.

Inoltre, non vi erano prove sufficienti a sostegno del fatto che il lavaggio con saponi antibatterici contenenti triclosano offre alcun vantaggio rispetto al lavaggio con acqua e sapone tradizionali. Il Tricolsono si trova in dentifrici, saponi antibatterici e deodoranti.

Sodio laurilsolfato (SLS)/ Sodio lauriletere solfato (SLES)

Questo tensioattivo può essere trovato in oltre il 90 percento dei prodotti per la cura personale e la pulizia (pensa ai prodotti schiumogeni).

Gli SLS sono noti per essere irritanti per la pelle, i polmoni e gli occhi.

Una delle maggiori preoccupazioni sugli SLS è il suo potenziale di interagire e combinarsi con altre sostanze chimiche per formare nitrosammine, un agente cancerogeno.

Queste combinazioni possono portare a una serie di altri problemi come danni ai reni e alle vie respiratorie.

Possono essere trovati in shampoo, detergente per il corpo/trattamento per l’acne e nel mascara.

Formaldeide

I conservanti a base di formaldeide e di rilascio di formaldeide (FRP) sono usati in molti prodotti cosmetici per aiutare a prevenire la crescita dei batteri.

Questa sostanza chimica è stata considerata cancerogena per l’uomo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sugli agenti cancerogeni (IARC) ed è stata collegata a tumori connessi al lavoro: nasale e rinofaringeo.

È noto per causare reazioni allergiche cutanee e può anche essere dannoso per il sistema immunitario.

Si può trovare in smalti per unghie, detergenti per il corpo, balsami, shampoo, detergenti, ombretti, trattamenti per smalti.

Toluene

Petrolchimico derivato da fonti di catrame di petrolio o carbone. Puoi vederlo su etichette elencate come benzene, toluolo, fenilmetano, metilbenzene.

Il toluene è un potente solvente in grado di rimuovere lo smalto.

Può influenzare il sistema respiratorio, causare nausea e irritare la pelle.

Le madri in attesa dovrebbero evitare l’esposizione ai vapori di toluene poiché potrebbero causare danni allo sviluppo del feto.

Il toluene è stato anche collegato alla tossicità del sistema immunitario. Può essere trovato in smalto per unghie, trattamenti per unghie e prodotti per il colore/decolorazione dei capelli.

Glicole propilenico

Il glicole propilenico è un piccolo alcool organico comunemente usato come agente di condizionamento della pelle.

È classificato come irritante per la pelle ed è penetrante. È stato associato dermatite e orticaria nell’uomo: questi effetti di sensibilizzazione possono manifestarsi a concentrazioni di glicole propilenico fino al 2%.

Può essere trovato in creme idratanti, creme solari, prodotti per il trucco, balsami, shampoo e spray per capelli.

Prodotti chimici per la protezione solare

Questi prodotti chimici funzionano come agenti di protezione solare per assorbire la luce ultravioletta.

Queste sostanze chimiche sono interferenti endocrini e si ritiene che possano essere facilmente assorbite dal corpo.

Possono anche causare danni cellulari e il cancro nel corpo. I nomi comuni sono benzofenone, PABA, avobenzone, omosalato e ethoxycinnmate. Si possono trovare nei prodotti per la protezione solare.

È impossibile evitare ogni singola sostanza chimica sintetica, ma puoi fare la tua parte nel limitare la quantità di tossine a cui il tuo corpo è esposto.

Assicurati di: mangiare pulito, evitare alimenti trasformati carichi di sostanze chimiche, bere molta acqua filtrata e cercare prodotti certificati biologici se si desidera evitare queste sostanze chimiche tossiche.

Educa te stesso e fa le tue ricerche prima di acquistare

Pensa a qualcosa che ami assolutamente e al tempo e all’energia che impieghi per sceglierla e comprarla.

Fallo anche quando si tratta di salute. Hai una vita da vivere e un solo corpo. Se non ti prendi cura di te stesso, potresti pagarla in seguito, in caso di malattia.