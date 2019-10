Perdere peso anche se lavori in ufficio? Ecco 7 modi infallibili per dimagrire

Perdere peso anche se lavori in ufficio? Ecco 7 modi infallibili per...

Chi fa un lavoro d’ufficio spesso non riesce a trovare il tempo per l’attività fisica, ma ci sono metodi alternativi che ti permettono di perdere peso lo stesso

Perdere peso, anche se vincolati alla scrivania tutto il giorno? Tutto ciò può scatenare una serie di ostacoli per il dimagrimento. Solo le dita si muovono al computer, pertanto, scopriamo i 7 infallibili modi per dimagrire, nonostante la vita sedentaria. Perdere peso in ufficio, si può? Se il tuo lavoro è stressante, potresti mangiare più emotivamente.

Puoi provare a far accadere deskercise: estensioni delle gambe seduti durante una chiamata in conferenza? Certo, perché no.

Tuttavia, dal momento che il tuo lavoro alla scrivania è per lo più sedentario, devi essere strategico con il tuo tempo durante il giorno se vuoi perdere peso.

1. Dai la priorità a 30 minuti di esercizio

Cerca di trovare 30 minuti per allenarti cinque giorni alla settimana. Elimina tutto ciò che è meno importante della tua salute, come scrollare i social media o guardare la TV.

Se non riesci a vivere senza l’ultima serie originale di Netflix, fai esercizio mentre guardi la televisione.

2. Trasforma il vano scala in palestra

Quando arrivi al lavoro, prendi le scale invece dell’ascensore, suggerisce Scritchfield. L’hai sentito prima? Pensavo così. Dice anche che puoi spremere in quei 30 minuti di esercizio al giorno trascorrendo 10 minuti camminando su e giù per la tromba delle scale tre volte al giorno (o solo 30 minuti di fila, dice. Fidati, lo sentirai.

3. Distributore automatico

Trasformare un cassetto della scrivania nel tuo paradiso per mangiare sano può tenerti lontano dalle patatine e dai biscotti nel distributore automatico dell’ufficio, risparmiando tonnellate di calorie.

Organizza la tua merenda con frutta secca, noci, popcorn non burrosi e tè.

4. Bevi 8 bicchieri di acqua al giorno

Secondo l’American Council of Exercise, le donne attive dovrebbero bere almeno 2,7 litri di acqua ogni giorno.

Anche se dovresti farlo pure nei fine settimana, sorseggiare acqua durante la giornata lavorativa può combattere la fatica, prevenire il mal di testa da disidratazione e (si spera) impedirti di fare uno spuntino quando non hai fame.

L’effetto collaterale subdolo: andare più spesso al bagno.

5. Scegli spuntini con proteine

Quando avverti un attacco di fame, combina la tua frutta (o quel biscotto della sala) con una proteina.

Questo perché la proteina per la costruzione muscolare impiega più tempo a farsi digerire rispetto ai carboidrati e allo zucchero.

Quindi non sentirai il picco di zucchero nel sangue e il crash che segue. Burro di noci, noci, semi, scatti di manzo o anche un uovo sodo farà il trucco.

6. Porta il tuo pranzo in ufficio

Anche se fare una pausa dalla tua scrivania è un ottimo modo per combattere lo stress e fare più passi, quella merenda poco salutare – che di solito mangi – probabilmente ti farà guadagnare più di 1.000 calorie e ti farà sentire pigro nel pomeriggio.

Opta per un pranzo gustoso ma povero di calorie che puoi preparare a casa, in modo da evitare di mangiare cibo malsano e ipercalorico.

7. Stai alla tua scrivania

La ricerca mostra che potresti bruciare solo nove calorie in più all’ora mentre sei al lavoro rispetto a se stessi seduto.

Ma prima di scrollarti di dosso quella minuscola perdita di calorie, dovresti sapere che la posizione in piedi migliora i livelli di zucchero nel sangue, il che è buono anche per la perdita di peso.